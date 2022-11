Zweiter Sieg unter Zorniger Fallrückzieher bringt Fürth drei Punkte in Braunschweig Stand: 06.11.2022 15:27 Uhr

Ein Traumtor von Fürths Youngster Armindo Sieb reichte für einen Sieg in Braunschweig. Es war der zweite Sieg im zweiten Spiel für Neu-Coach Zorniger.

Das Spiel war von Beginn an umkämpft, jedoch Arm an Torszenen. Die Spvgg. Greuther Fürth bestimmte das Geschehen mit intensivem Pressing, Braunschweig hatte Schwierigkeiten, selbst Akzente zu setzen. Enstprechend war die 1:0 Führung für die Fürther verdient - kam jedoch auch durch einen echten "Wow"-Moment zu Stande.

In der 41. Minute chippte Marco John einen Freistoß für die Franken aus 30 Metern in den Strafraum. Braunschweigs Nikolaou verlängerte den Ball mit dem Kopf unglücklich in die Mitte - dort hatte Fürths Armindo Sieb mittig vor dem Tor viel Platz, den er für eine der Szenen dieses Spieltags nutzte:

Trraumtor bringt Fürth in Führung

Aus etwas elf Metern setzte er artistisch zum Fallrückzieher an und traf den Ball perfekt. Das Spielgerät schlug im rechten oberen Toreck ein. Braunschweigs Keeper Fejzic war chancenlos und Fürth lag vedient zur Pause in Front.

In der zweiten Halbzeit kam die Eintracht deutlich agiler aus der Kabine. Es dauerte jedoch bis zur 59. Spielminute, bis es die erste gute Torgelegenheit für Braunschweig gab. Eine Ecke des BTSV wurde von den Fürthern nicht klar genug verteidigt. De Medina konnte aus 17 Metern abziehen und verzog nur knapp.

In der Folge blieb das Braunschweiger Offensivspiel überzeugender, als im ersten Durchgang. Es entstanden dabei jedoch kaum weitere Tormöglichkeiten und Fürth verteidigte konsequent und konzentriert. So reichte Siebs Traumtor für den zweiten Sieg im zweiten Spiel unter Fürths Neutrainer Alexander Zorniger. Das Kleeblatt verschafft sich damit Luft im Abstiegskampf und rückt in der Tabelle bis auf einen Punkt an die Braunschweiger heran.

Fürth gegen den HSV, Braunschweig in Regensburg

Die SpVgg Greuther Fürth empfängt am 16 Spieltag den Hamburger SV (Mittwoch, 09.11.2022 um 18.30 Uhr). Zur gleichen Zeit muss der Aufsteiger aus Braunschweig in Regensburg bestehen.