Perfekte Bilanz unter Trainer Hürzeler Medic sorgt für Jubel - St. Pauli dreht Spiel in Magdeburg Stand: 18.02.2023 15:16 Uhr

Der FC St. Pauli lag in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (18.02.2023) beim 1. FC Magdeburg zurück und gewann doch. Damit geht die Serie der Hamburger unter dem neuen Trainer Fabian Hürzeler weiter.

Kurz vor Weihnachten hatte der FC St. Pauli Hürzeler als neuen Trainer vorgestellt. Seitdem hat der Klub in der 2. Bundesliga vier Spiele absolviert und immer gewonnen. Den Sieg des FC St. Pauli gegen den 1. FC Magdeburg sicherte Verteidiger Jakov Medic spät, als er in der 88. Minute den 2:1 (0:1)-Siegtreffer erzielte.

Dabei hatte St. Pauli zur Pause sogar zurückgelegen, nachdem Baris Atik Magdeburg mit einem feinen Schlenzer ins rechte Eck in Führung gebracht hatte (39.). Es war das erste Gegentor für die Hamburger im Jahr 2023.

Erst Irvine, dann Medic - St. Pauli siegt doch noch

Zuvor und auch danach war der FC St. Pauli spielbestimmend, doch nach einem Sieg hatte es lange nicht ausgesehen. In der 72. Minute hatte Angreifer Maurides die große Chance zum Ausgleich, vergab aber aus kurzer Distanz. Besser machte es zwei Minuten später Jackson Irvine. Der Australier traf nach einer Ecke von Leart Paqarada per Kopf in die lange Ecke.

Und dann hatte eben auch noch Medic spät seinen großen Auftritt. In der Tabelle liegt der FC St. Pauli mit nun 29 Punkten aus 21 Spielen auf Tabellenplatz acht. Es ist eine Situation, von der sie in Magdeburg nur träumen können. Der Aufsteiger hat 21 Punkte und ist Tabellenfünfzehnter.

Magdeburg muss nach Hannover

Am 22. Spieltag kämpft Magdeburg in Hannover um wichtige Punkte im Abstiegskampf (Sonntag, 26.02.2023 um 13.30 Uhr). St. Pauli ist zur gleichen Zeit zu Hause gegen Rostock gefordert.