Video: Hansa Rostock macht gegen Paderborn den Klassenerhalt klar

Sportschau. . 02:35 Min. . Das Erste. Von Matthias Cammann.

Hansa Rostock bleibt in der 2. Bundesliga. Die Ostseestädter haben sich am 32. Spieltag gegen ideenlose Paderborner ein 0:0-Unentschieden erkämpft. Am Ende hatten sie sogar die große Chance auf den Lucky Punch. | video