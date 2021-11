Das Tor des Tages für die Gastgeber erzielte Lukas Nmecha (14. Minute), der unter der Woche erstmals von Bundestrainer Hans-Dieter Flick für die Nationalmannschaft nominiert wurde.

Es ist der dritte Sieg im dritten Spiel für Trainer Florian Kohfeldt. In der Bundesliga gab es in der Vorwoche ein 2:0 in Leverkusen, in der Champions League besiegten die "Wölfe" den FC Salzburg.

Wolfsburg dominiert nur den ersten Abschnitt

Kohfeldt sah vor 16.095 Zuschauern eine starke erste Halbzeit seiner Mannschaft: Nmecha traf Auch nach dem Führungstreffer blieben sie am Drücker und ließen durch Otávio eine Großchance zu ihrem zweiten Treffer ungenutzt (24.). Auch Arnold (31.) und Bornauw (32.) hätten die Führung ausbauen können. Die schwachen Augsburger, bei denen Tobias Strobl früh verletzt raus musste, wurden vor der Pause lediglich bei einem Freistoß von Daniel Caligiuri gefährlich (34.).

Nach dem Seitenwechsel hätte sich der Chancenwucher der Gastgeber aber fast gerächt. Dem VfL waren die Strapazen der englischen Woche nun deutlich anzumerken, in das Spiel der Hausherren schlichen sich immer mehr Nachlässigkeiten ein. Die Gäste drängten auf den Ausgleich, den Andi Zeqiri in der 52. Minute hätte erzielen müssen. Der Angreifer scheiterte aber am starken Koen Casteels im Wolfsburger Tor. In der 75. Minute traf André Hahn per Brust zum Ausgleich, stand dabei aber klar im Abseits. Am Ende retteten sich die Wolfsburger zum knappen Sieg - und Kohfeldt konnte aufatmen.

" Der Sieg hat sehr viele Nerven gekostet ", konstatierte Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer bei Sky, " wir hätten es uns in der zweiten Hälfte einfacher machen können ."

Augsburg empfängt den Rekordmeister

Für den VFL Wolfsburg geht es am nächsten Spieltag zu Arminia Bielefeld. Anstoß ist dort am Samstag (20.11.2021) um 15.30 Uhr. Der FC Augsburg empfängt bereits am Freitagabend den FC Bayern München (20.30 Uhr).

red | Stand: 06.11.2021, 17:29