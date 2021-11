Joker bringen Bochum in Führung

Nach dem Seitenwechsel bot sich per Distanzschuss die erste große Chance: Hoffenheims Florian Grillitsch zog aus rund 35 Metern ab, doch Riemann bewahrte Bochum vor dem Rückstand (49.). Auf der Gegenseite parierte Oliver Baumann einen Freistoß von Eduard Löwen ebenfalls herausragend (63.).

Sebastian Rudy von Hoffenheim kämpft mit Vasilios Lampropoulos vom VfL Bochum um den Ballbesitz

VfL-Trainer Thomas Reis wechselte offensiv und brachte Milos Pantovic und Nowotny in die Partie. Die beiden standen kaum zwei Minuten auf dem Feld, als sie für die Führung Bochums sorgten: Pantovic flankte von links auf den Kopf von Nowotny, der zum 1:0 einköpfte. Nach Überprüfung einer Abseitsposition durch Schiedsrichter Frank Willenborg und den VAR zählte der Treffer.

Hoffenheim offensiv ohne Durchschlagskraft

Nur vier Minuten später stand der Schiedsrichter erneut im Mittelpunkt: Grillitsch schubste nach einem Zweikampf im Strafraum Nowotny, obwohl der Ball noch im Spiel war. Willenborg bewertete das zu Recht als klares Foul und entschied auf Strafstoß. Torhüter Riemann trat an – und jagte die Kugel über die Latte.

In der Schlussphase drückten die Kraichgauer auf den Ausgleich, Bochum verteidigte leidenschaftlich. Der VfL vergab die Entscheidung bei einem Lattentreffer von Takuma Asano und dem frei auf das Tor zulaufenden Gerrit Holtmann in der Nachspielzeit, bevor Pantovic mit einem Schuss ins leere Tor den Endstand besorgte.

Bochum vor West-Duell, TSG gegen Leipzig

Der VfL Bochum steht am nächsten Spieltag vor einem West-Duell: Am Samstag (20.11.2021) tritt er bei Bayer Leverkusen an (15.30 Uhr). Die TSG Hoffenheim empfängt zur gleichen Zeit RB Leipzig.

red | Stand: 06.11.2021, 17:28