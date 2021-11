Mit der wieder mal unglücklichen 1:2-Niederlage taumeln die Kleeblätter weiter ungebremst dem direkten Wiederabstieg entgegen. Selbst das bisher schlechteste Team der Historie, Tasmania Berlin, hatte nach elf Spielen schon vier Zähler verbucht.

Der 1. FC Saarbrücken, der in der Saison 1963/64 nach zehn Partien wie die Fürther nur ein Remis geholt hatten, punktete am elften Spieltag erneut - deshalb stehen die Greuther in der Fehlstart-Tabelle nun ganz allein vorne. Dass man der Mannschaft von Stefan Leitl kämpferisch mal wieder gar keinen Vorwurf machen konnte - das können sie schon selbst nicht mehr hören. Es war aber so.

"Halt einfach auch mal einen reinmachen"

Um das ganze Dilemma der Fürther im bisherigen Saisonverlauf zusammenzufassen, reichten die fünf Minuten direkt nach der Pause. Der Aufsteiger drängte den Europa-League-Klub tief in die eigene Hälfte, war höchst engagiert, hatte regelmäßig mit fünf, sechs Spielern eine durchaus respektable Präsenz im Frankfurter Strafraum.