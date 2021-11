Durch das 2:0 (2:0) am Sonntag (21.11.2021) in Freiburg verschaffte sich Eintracht Frankfurt einen Vorsprung von fünf Punkten auf den Relegationsplatz. Der SC Freiburg bleibt nach der zweiten Niederlage in Folge zwar Dritter der Tabelle, der Vorsprung auf Platz vier ist nun aber von fünf Punkten am 10. Spieltag auf einen Zähler am 12. Spieltag zusammengeschrumpft.