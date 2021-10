In Durchgang zwei bot sich den etwa 40.000 Fans im Borussia Park das gleiche Bild wie zuvor: Die "Elf vom Niederrhein" rannte an, die Stuttgarter verteidigten tapfer und lauerten auf Nadelstiche. Hochkarätige Torchancen gab es indes kaum. Es dauerte fast bis zur 70. Minute, ehe die Zuschauer den Torschrei mal wieder auf den Lippen hatten. Alassane Pléa probierte es nach gutem Dribbling mit einem Flachschuss, den Mavropanos so gerade noch abblocken konnte. Einen weiteren Versuch von Pléa entschärfte Bredlow (78.). In der Schlussphase probierte sich auch der VfB ab und an nochmal in Entlastungsangriffen - es blieb aber beim 1:1.

Die Gladbacher sind nächsten Samstag (23.10.2021) bei Hertha BSC zu Gast, Stuttgart trifft einen Tag später auf Union Berlin.