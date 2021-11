Am Sonntag (07.11.2021) trennten sich Hertha und Bayer am 11. Spieltag mit 1:1 (1:0). Bayer 04 jubelte spät über den Treffer von Robert Andrich (90. Minute), zuvor hatte Stevan Jovetić die Hertha in Front gebracht (42.). Dennoch war es für Leverkusen das vierte Bundesliga-Spiel in Folge ohne Sieg. In der Tabelle hilft das Remis zudem keinem der Klubs wirklich weiter.

Herthas Trainer Pal Dardai bilanzierte nach der Partie am Sportschau-Mikro: "Wir haben uns reingebissen, wenig Räume geboten. In Hälfte zwei müssen wir bei den vielen Umschaltmomenten das 2:0 machen, haben wir aber nicht." So müsse Berlin das 1:1 "natürlich akzeptieren" , Dardai zeigte sich aber zufrieden mit der Mannschaft wegen ihrer "taktischen Disziplin" und Geduld.