Abstiegskandidat FC Augsburg hat am Freitagabend (19.11.2021) zum Auftakt des 12. Spieltags der Fußball-Bundesliga 2:1 (2:1) gegen den FC Bayern München gewonnen. Es war erst der dritte Liga-Sieg der Augsburger gegen die Münchner in 21 Spielen und der erste seit sechseinhalb Jahren.

Chance für Borussia Dortmund

Vor 26.000 Zuschauern, davon 3.000 aus München, brachte Mads Pedersen (23. Minute) mit seinem ersten Bundesligator den FCA in Führung, André Hahn (36.) erhöhte. Robert Lewandowski (38.) gelang nur noch der schnelle Anschlusstreffer. Verfolger Borussia Dortmund kann nun am Samstag mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart bis auf einen Punkt an den Tabellenführer heranrücken. Augsburg hat die Abstiegsränge verlassen.

Müller: "Bitterer Rückschlag"

"Die erste Halbzeit war schlecht. Für uns ist das ein bitterer Rückschlag in unserem Selbstverständnis, wie wir Spiele bestreiten wollen" , gab Bayerns Nationalspieler Thomas Müller beim Streamingdienst "DAZN" zu. Euphorisch reagierte Augsburgs Torschütze Hahn: "Grandios! Wir konnten unseren Fans und uns was Gutes tun. Deswegen fühlt es sich grandios an."

Coronabedingte Ausfälle

Augsburg musste kurzfristig auf seinen Schweizer Nationalspieler Ruben Vargas verzichten, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Beim FC Bayern fehlte Joshua Kimmich, der als ungeimpfte Kontaktperson eines Corona-Infizierten erneut in Quarantäne musste. Ebenfalls coronabedingt nicht einsatzfähig waren Josip Stanisic (positiver Test) und Niklas Süle (erkrankt in Quarantäne).