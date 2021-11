Der FC Bayern gewann am Samstag das Spitzenspiel des 11. Spieltags gegen den SC Freiburg mit 2:1. Leon Goretzka (30.) brachte den Rekordmeister vor der Pause auf Kurs, Robert Lewandowski (75.) erhöhte mit seinem 13. Saisontreffer. Janik Haberers Anschlusstreffer in der Nachspielzeit kam zu spät.

Erste Saisonniederlage für Freiburg

Freiburg kassierte die erste Niederlage der Saison, auch die bislang beste Defensive der Liga konnte den FC Bayern nicht stoppen. Die Bayern-Offensive steht schon wieder bei 40 Treffern - eine Rekordmarke zu diesem Zeitpunkt der Saison.

Die Fans in München erlebten von Beginn an eine spektakuläre, temporeiche Partie: Beide Teams spielten offensiv nach vorne. Alphonso Davies hatte gleich zwei gute Chancen in der Anfangsphase. Die größte Chance zur Führung vergab aber Freiburg, Lucas Höler nach zwölf Minuten hatte freie Bahn, jagte den Ball aber knapp am linken Pfosten vorbei.