Zu Menschenrechten in Katar sagt Rummenigge, dass sich der FC Bayern in Katar schon länger gesellschaftspolitisch engagiere. Er habe persönlich mit Nichtregierungsorganisationen gesprochen und Einflussmöglichkeiten erörtert. Konkreter wird er nicht.

"Man muss grundsätzlich auch sagen, dass in Katar von allen arabischen Staaten im Moment die besten oder die größten Verbesserungen da sind in Sachen Menschen- und Arbeitsrechte. Dass die keinen vergleichbaren Standard mit Deutschland oder Europa haben, das ist bekannt" , so Rummenigge.

Amnesty fordert Aufklärung von Katar

Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International würden diese Aussagen eher nicht unterschreiben. Zwar berichtet etwa Amnesty von Reformen - so hat Katar einen Mindestlohn eingeführt, der auch für Arbeitsmigranten gelten soll. Doch ihr Geld erhalten die Arbeiter trotzdem oft nicht.

Außerdem verlangt Amnesty in einem Ende August veröffentlichten Bericht von Katar Aufklärung über den Tod Tausender Arbeitsmigranten im Land. Es gebe in vielen Fällen Hinweise auf einen Zusammenhang mit gefährlichen Arbeitsbedingungen, heißt es in dem Bericht. Die Organisation wirft den Behörden des Golfstaats Versäumnisse in den vergangenen zehn Jahren vor.