Vor Corona-Beratungen: Söder fordert Geisterspiele bundesweit

Geisterspiele sorgen für Unmut in Leipzig

Aktuell sind die Regelungen je nach Bundesland unterschiedlich. In Sachsen wird bereits ohne Zuschauer gespielt, in Nordrhein-Westfalen durfte der 1. FC Köln sein Stadion am Wochenende dagegen komplett füllen. In bayerischen Fußballstadien gelten seit vergangenem Mittwoch eine Obergrenze von maximal 25 Prozent Auslastung und die 2G-plus-Regel. Das heißt, geimpfte oder genesene Besucher müssen zusätzlich negativ getestet sein.