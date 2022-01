Bundesliga - Was sich im Winter auf dem Transfermarkt tun könnte

Bei 1899 Hoffenheim könnte man sich einen Verkauf von Kasim Adams und Joshua Brenet durchaus vorstellen. Florian Grillitsch ist bei der AS Rom im Gespräch. Eintracht Frankfurt hat großes Interesse an Toptalent Faride Alidou vom Hamburger SV. Kandidaten als Wintertransfers sind auch Mittelstürmer Randal Kolo Muani vom FC Nantes und Außenverteidiger Anthony Caci von Racing Straßburg. Beim 1. FC Union Berlin ist abgesehen vom Zugang des Freiburgers Heintz nichts geplant.

Der 1. FC Köln muss in der Rückrunde auf Abwehrchef Rafael Czichos verzichten. Der wechselt in die USA zu Chicago Fire. Womöglich versucht der FC, kurzfristig noch auf dem Transfermarkt zuzuschlagen, um Czichos zu ersetzen. Was den Sturm angeht, wird auch den Kölnern ein Interesse an Faride Alidou vom HSV nachgesagt. Als Ausleihkandidat gilt Noah Katterbach.

RB Leipzig hat Brian Brobbey an Ajax Amsterdam ausgeliehen, auch das Talent Ilaix Moriba könnte demnächst vorübergehend in einem anderen Trikot auflaufen. Das gilt offenbar auch für Benjamin Henrichs.

Hertha BSC würde sich gerne von zwei einst teuer bezahlten Spielern trennen, das ist kein Geheimnis. Krzysztof Piatek kam vor zwei Jahren für 24 Millionen Euro vom AC Mailand, Lucas Tousart wurde 2020 für 25 Millionen Euro von Olympique Lyon geholt. Beide könnten bei einem Verkauf Geld in die Kasse bringen. Und das könnte wiederum für neue Spieler ausgegeben werden.

Beim VfL Bochum gelten Spieler mit geringen Einsatzzeiten wie Saulo Decarli, Raman Chibsah, Tom Weilandt oder Tarsis Bonga als mögliche Abgänge. Ansonsten hält der Aufsteiger nach einer Verstärkung für die Offensive Ausschau.