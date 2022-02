Wird der neue Modus den Ausgang des Wettbewerbs verändern? Kaum. Denn auch dort kommen die 16 stärksten Klubs weiter, was meistens mit finanziellen Möglichkeiten zusammenhängt. Das Prinzip lautet: Dieselbe Geschichte mit demselben Ende wird nur anders erzählt. So wäre es auch in der Bundesliga.

"Aber die Bayern haben im Pokal 0:5 in Gladbach verloren, sowas wäre mit Playoffs möglich", lautet der Einwand. Ja, das ist in einem Spiel passiert. In einem Wettbewerb, der nicht über die Teilnahme an der Champions League entscheidet. Wie oft würde den Bayern so etwas bei Hin- und Rückspiel oder in einer Serie "best of three" im Kampf um die Champions-League-Plätze und die Meisterschaft passieren? Die Debatte folgt der falschen Hoffnung auf einen Zufallsgenerator, der endlich hin und wieder den ersehnten anderen Meister als Bayern München ausspuckt. Das Problem bleibt ungelöst.

Die Langeweile bleibt das große Problem

Die Bundesliga braucht aber einen Ausweg aus ihrem Dilemma mit ihrem Dauermeister. Der Titelkampf ist langweilig, für Fans im In- und Ausland. Diese Langeweile steht dem Interesse von Konsumenten, Medien und Sponsoren entgegen und damit auch einem wirtschaftlichen Wachstum - ein großes Problem.

Die Bayern stehen mit der positiven Position zu Playoffs nun da, als würden sie zum Wohle aller ihre eigene Benachteiligung befürworten. In Wirklichkeit wird wohl eher versucht, bestehende Einnahmeflüsse zu erhalten, ohne etwas abgeben zu müssen.

Der Ruf nach einer Abschaffung der 50+1-Regel zur Angleichung der Verhältnisse suggeriert den Fans dagegen weiter, dass Investoren entweder generell die Heilsbringer oder in Deutschland komplett ausgeschlossen sind. Ein Blick zu Hertha BSC, dem FC Augsburg oder dem Hamburger SV zeigt, dass beides nicht stimmt.

Die Frage ist nun, was die anderen Klubs in den kommenden Jahren aus dem Vorschlag Playoffs machen. Werden sie den vermeintlich greifbaren Zufallssiegen in Playoffs widerstehen können? Werden Medien und Sponsoren sie dazu drängen? Das Problem der Liga ist bekannt, dem wahren Grund des Übels wird sich aber wohl niemand nähern.