Noch keine Lösungsvorschläge der DFL, dafür ein Wunsch nach Gesprächen

Auf diese zentrale Forderung des Bundeskartellamts geht die DFL in ihrer Stellungnahme noch nicht ein. Obwohl auch explizit in der vorläufigen Einschätzung der Wettbewerbsbehörde formuliert worden ist, dass es nun an der DFL sei, "einen kartellrechtskonformen Zustand herbeizuführen" .

Die drei von der Regel ausgenommenen Klubs haben sich im Juni bereits an die 33 anderen Klubs der DFL gewandt. Dass sie aus dem Spielbetrieb genommen werden könnten, sei für sie "inakzeptabel ", zitierte das Handelsblatt aus dem Brief. Das Schreiben der DFL an das Bundeskartellamt schließt nun mit dem Wunsch nach "lösungsorientierten Gesprächen" , in denen es auch "um Möglichkeiten und Formen von Bestandsschutz für bereits erteilte Ausnahmen" gehen solle.

Stand: 13.11.2021, 08:20