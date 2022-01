Spielabsage wegen Coronafällen - das sind die Regeln in der Bundesliga

Bielefeld mit zehn Mann gegen Saarbrücken

Inwiefern die DFL ein solches Szenario tatsächlich zulassen würde, ist eine andere Frage. In der Saison 2020/21 hat sie nach eigenen Angaben 17 Anträgen auf Spielverlegungen wegen Erkrankungen von Spielern stattgegeben. Und letztlich ist jeder Antrag eine Einzelfallentscheidung.

Es gibt aus der Historie aber auch ein Beispiel, bei dem ein Zweitligist in Unterzahl antreten musste. Arminia Bielefeld hatte 1986 aus finanziellen Gründen einen kleinen Kader und viele Verletzte. Die Bielefelder begannen gegen den 1. FC Saarbrücken zu zehnt, spielten nach einer frühen Verletzung überwiegend zu neunt und verloren nach großem Kampf am Ende 1:3.

Suche nach neuem Termin

Grundsätzlich gilt bei ausgefallenen oder abgebrochenen Spielen, dass diese spätestens am folgenden spielfreien Dienstag oder Mittwoch nachgeholt werden müssen. In den DFL-Statuten heißt es weiter: "Der DFL e.V. bestimmt einen anderen zeitnahen Nachholtermin, wenn an dem darauffolgenden Dienstag oder Mittwoch übergeordneter Spielbetrieb stattfindet."

Stand: 05.01.2022, 12:35