Thurams Doppelpack reicht nicht Gladbach verspielt Auswärtssieg in Wolfsburg Stand: 15.10.2022 17:36 Uhr

Borussia Mönchengladbachs ist gerade eher keine Auswärtsmannschaft, sagt die Statistik der Fußball-Bundesliga. Auch gegen den VfL Wolfsburg hat sich daran nichts geändert.

Der VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach haben sich am Samstag (15.10.2022) remis getrennt. Beim 2:2 (1:0) brachte Marcus Thuram Gladbach zweimal in Führung (13. Minute, 48.), doch auch im fünften Versuch in dieser Saison gelang der Borussia nicht der erste Auswärtssieg in der Fußball-Bundesliga. Yannick Gerhardt (43.) und Omar Marmoush (69.) sicherten Wolfsburg einen Punkt.

In der Tabelle ist Borussia Mönchengladbach mit nun 16 Punkten aus zehn Spielen Sechster. Wolfsburg steht bei zehn Punkten und auf Rang 13.

Thuram trifft traumhaft

Die Führung für Gladbach fiel früh, und was war das für ein Tor: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld kombinierte sich die Borussia nach vorne. Über Julian Weigl, Lars Stindl und Alassane Pléa landete der Ball auf der linken Seite bei Thuram, der nach innen zog und wunderbar mit dem rechten Fuß vollendete.

Tiefe auf Außen, flach in den Strafraum - Wolfsburg findet ein Mittel

Es folgte eine Phase, in der Gladbach das Spiel bestimmte, aber aus dieser Überlegenheit zu wenig machte. Gefährlicher waren da schon die Wolfsburger. Einmal, es lief die 36. Minute, eröffnete der Innenverteidiger Maxence Lacroix mit einem feinen Steckpass auf rechts zu Patrick Wimmer, der spielte direkt flach in den Strafraum. Am langen Pfosten stand Jakub Kaminski – nur schob er den Ball aus wenigen Metern am Tor vorbei.

Als Wolfsburg kurz vor der Pause dann doch den Ausgleich erzielte, war das Muster ein ähnliches. Wolfsburgs Innenverteidiger Micky van de Ven spielte raus auf die linke Seite zu Kaminski, der wiederum Paulo Otavio in die Tiefe schickte. Die Gladbacher Joe Scally und Jonas Hofmann waren uneins, am Ende störte niemand Otavio. Der Brasilianer hob den Kopf und sah im Strafraum den einlaufenden Gerhardt, der aus kurzer Distanz vollendete.

Doppelpacker Thuram

Zu Beginn der zweiten Hälfte ging dann wieder Gladbach in Führung, wieder war Thuram der Torschütze. Nach einer Ecke wurde ein Kopfball von Thuram geblockt, anschließend fiel ihm der Ball wieder vor die Füße. Thuram traf den Ball satt, Koen Casteels im Tor der Wolfsburger hatte keine Abwehrmöglichkeit.

Wolfsburg trifft und hat Pech

Zum Sieg für Gladbach reichte Thurams Doppelpack allerdings nicht. Den vierten und letzten Treffer des Spiels erzielte wieder ein Wolfsburger, es war ein sehenswertes Tor: Marmoush nahm den Ball mit der Brust an und vollendete aus zwölf Metern per Seitfallzieher.

Am Ende war sogar noch mehr drin für den VfL: Doch erst scheiterte Kevin Paredes nach einer schönen Kombination an Gladbachs Torhüter Yann Sommer (87.). Und kurz darauf traf Marmoush mit einem Kopfball nur die Latte (88.).

Wolfsburg und Gladbach im DFB-Pokal gefordert

Beide Mannschaften sind schon in wenigen Tagen wieder im Einsatz, es ist DFB-Pokal. Der VfL Wolfsburg tritt am Dienstagabend (18.10.2022) im Niedersachsen-Duell bei Eintracht Braunschweig an, Borussia Mönchengladbach spielt zeitgleich bei Darmstadt 98.