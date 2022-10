Erster Saisonsieg VfL Bochum schießt Frankfurt ab Stand: 08.10.2022 17:37 Uhr

Der VfL Bochum hat in der Bundesliga am neunten Spieltag den ersten Saisonsieg gefeiert. Der VfL siegte am Samstag (08.10.2022) mit 3:0 (0:0) gegen Eintracht Frankfurt.

Von Robin Tillenburg

Philipp Hofmann (71.), ein Eigentor von Evan N'dicka (87.) und Philipp Förster (90.+1) besiegelten den ersten Bochumer Erfolg in der aktuellen Spielzeit. Trotz des Sieges bleibt die Mannschaft von Thomas Letsch mit vier Zählern Tabellenletzter, hat aber wieder Anschluss ans rettende Ufer. Für die Eintracht ist die überraschende Niederlage ein herber Rückschlag im Kampf um die Europapokalplätze.

Wenige Chancen, Bochum hält dagegen

Frankfurts Trainer Oliver Glasner hatte seine Startformation gegenüber der Champions-League-Partie gegen Tottenham ordentlich durchrotiert und gleich fünfmal gewechselt. Mario Götze war unter anderem zurück in der Anfangself. Ebenfalls neu von Beginn an dabei: Lucas Alario. Der Stürmer setzte im Zusammenspiel mit Götze die erste offensive Duftmarke der Partie, sein Flachschuss aus knapp 20 Metern ging aber links am Bochumer Tor vorbei (7.). Eine Viertelstunde später scheiterte Alario vom Strafraumrand an Manuel Riemann (23.).

Das Niveau der durchaus munter gestarteten Partie nahm dann ab, Frankfurt wirkte etwas müde, Bochum hielt gut dagegen, hatte aber im Angriffsdrittel Probleme, gelungene Kombinationen zu zeigen. Kurz vor der Halbzeitpause hatte Gerrit Holtmann die bis dato beste Gelegenheit des VfL, doch sein Flachschuss auf die lange Ecke war sichere Beute für Frankfurts Keeper Kevin Trapp (43.). Leistunsgerecht ging es mit 0:0 in die Halbzeitpause.

Bochum darf gleich dreifach jubeln

Auch im zweiten Durchgang wurde die Partie nicht wirklich ansehnlicher. Nach einer guten Stunde wurde das Publikum mit einem Knall dann kurz aus dem Herbstnachmittags-Schlaf gerissen, in den es mittlerweile eigentlich verfallen sein musste, als ein Schuss von Rafael Borré aus gut zehn Metern an den Pfosten des Bochumer Tores klatschte. Nach einundsiebzig Minuten gab es dann auf den Rängen tatsächlich eine lautstarke Eruption: Nach einer Ecke von rechts setzte sich Hofmann im Luftkampf dank des besseren Stellungsspiels gegen Tuta durch und nickte für Trapp unhaltbar aus kurzer Distanz ein - das lautstark umjubelte 1:0.

Frankfurt reagierte wütend und schaltete sichtbar einen Gang hoch. Die Eintracht rannte an, die Bochumer warfen sich in jeden Schuss und Zweikampf - und hatte damit Erfolg. Ein wunderbares Hacken-Tor von Daichi Kamada wurde zurecht wegen einer knappen Abseitsstellung nicht gegeben (80.), ansonsten brachten die Hessen den Ball nicht mehr über die von Manuel Riemann gehütete Linie - aber über die eigene. N'dicka verlängerte eine Freistoßflanke mit der Fußspitze ins eigene Gehäuse (87.). Förster veredelte das Heimdebüt von Trainer Letsch mit einem wuchtigen Abschluss in der Nachspielzeit zum am Ende etwas zu klaren 3:0.

Frankfurt unter der Woche in Tottenham

Am 4. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase geht es für die Frankfurter unter der Woche nach Tottenham (Mittwoch, 12.10.2022 um 21.00 Uhr). In der Bundesliga empfangen die Hessen am 10. Spieltag Bayer Leverkusen (Samstag, 15.10.2022 um 15.30 Uhr). Bochum ist zeitgleich beim wichtigen "Sechs-Punkte-Spiel" gegen Stuttgart gefordert.