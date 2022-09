Frankfurter Standards entscheidend VfB-Keeper Müller verhilft Eintracht zum Sieg Stand: 17.09.2022 17:26 Uhr

Drei Standards und ein unglücklicher Auftritt von Stuttgarts Torhüter Florian Müller haben Eintracht Frankfurt in der Bundesliga den Auswärtsdreier beschert.

Eintracht Frankfurt besiegte am Samstag (17.09.2022) mit 3:1 (1:0) den VfB Stuttgart und hat sich damit den dritten Ligasieg in dieser Spielzeit gesichert. Sebastian Rode (6.), Daichi Kamada (55.) und Kristijan Jakic (88.) waren jeweils nach Standardsituationen gegen lange Zeit harmlose Stuttgarter erfolgreich. Tiago Tomas (79.) verkürzte für den VfB zwischenzeitlich.

SGE-Kapitän Sebastian Rode räumte jedoch ein: "Das 2:0 kam uns echt entgegen. Da hatte Stuttgart vorher Druck gemacht." VfB-Abwehrspieler Waldemar Anton äußerte sich unzufrieden mit dem Abwehrverhalten: "Wir bekommen ein Standardgegentor, in unserer besten Phase dann wieder und am Ende eins. Wir müssen das aufarbeiten. Aber lieber drei in einem Spiel als jede Woche eins."

VfB offensiv ohne Ideen

Die erste wirkliche Offensivaktion brachte direkt viel Schwung in die Partie: Einen Freistoß von Daichi Kamada konnte VfB-Keeper Florian Müller nur nach vorne abwehren und Rode staubte per Kopf zur frühen Führung der Gäste ab.

Stuttgart kam nach rund einer Viertelstunde das erste Mal gefährlich vor das SGE-Tor: Chris Führich scheiterte aus spitzem Winkel an Torwart Kevin Trapp. Anschließend übernahmen die Schwaben die Spielkontrolle, wurden vor der Pause aber nur noch einmal gefährlich - Atakan Karazor köpfte eine Ecke knapp über den Kasten (37.).

Müller zum zweiten Mal unglücklich

Stuttgart kam mit viel Schwung aus der Kabine und schnürte die Gäste quasi ein. Dann jedoch hatte der VfB Glück, als Kostantinos Mavropanos nach einem harten Einsteigen gegen Ansgar Knauff mit der Gelben Karte davonkam. Dennoch jubelte die SGE im Anschluss: Den fälligen abgefälschten Freistoß verwandelte Kamada direkt - wie schon beim ersten Tor machte Torwart Müller eine unglückliche Figur.

Der VfB zeigte Moral und lief weiter unermüdlich an, nur fehlte im Angriffsdrittel jedwede Genauigkeit. Stattdessen vergab der eingewechselte Rafael Borré die große Chance auf den dritten SGE-Treffer (78.). 60 Sekunden später wurde die Partie plötzlich wieder spannend: Ein Schuss von Tomas landete unhaltbar im Frankfurter Tor. Das dritte Standard-Tor durch Jakic entschied die Partie endgültig zu Gunsten der Eintracht.

Frankfurt empfängt Union

Am 8. Spieltag empfängt Eintracht Frankfurt den 1. FC Union Berlin (Samstag, 01.10.2022 um 15.30 Uhr). Zur gleichen Zeit muss Stuttgart auswärts in Wolfsburg antreten.