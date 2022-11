Früher Doppelschlag Moukoko-Rekord bei BVB-Sieg gegen Bochum Stand: 05.11.2022 17:59 Uhr

Borussia Dortmund hat am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga den VfL Bochum souverän mit 3:0 (3:0) besiegt und damit den dritten Sieg in Folge gefeiert. BVB-Youngster Youssoufa Moukoko stellte einen Bundesliga-Rekord auf.

Moukoko traf am Samstagnachmittag (05.11.2022) in der 8. Minute zum 1:0 und damit mit 17 Jahren und 350 Tagen der jüngste Spieler, der zehn Bundesliga-Tore erzielt hat. Er löst Florian Wirtz von Bayer 04 Leverkusen (18 Jahre, 145 Tage) ab. In der 45. Minute schob Moukoko auch noch sein insgesamt elftes Bundesliga-Tor nach.

Gio Reyna (12.) erzielte per Foulelfmeter das zwischenzeitliche 2:0 für den BVB, der durch den Sieg den Kontakt zur Tabellenspitze hält. Der VfL Bochum dagegen kassierte die siebte Niederlage im siebten Auswärtsspiel und bleibt auf einem Abstiegsplatz.

BVB mit frühem Doppelschlag

Der BVB startete furios und stellte die Weichen früh auf Sieg. In der 8. Minute eroberte Moukoko den Ball in Strafraumnähe und traf mit einem satten Schuss aus 20 Metern unter die Latte. VfL-Torwart Manuel Riemann verschätzte sich offenbar und ging nur halbherzig zum Ball.

Nur drei Minuten später entschied Schiedsrichter Tobias Stieler auf Strafstoß für die Borussia. Bochums Vasilios Lampropoulos hatte Donyell Malen im Strafraum zu Fall gebracht. Reyna verlud Riemann und schob den Ball locker zum 2:0 ins Tor.

Anschließend nahm der BVB den Fuß vom Gas, sodass der VfL in der 25. Minute zu seiner ersten Chance kam. Simon Zoller setzte einen Fallrückzieher aus sechs Metern aber knapp über das Tor. Nur zwei Minuten später lag der Ball dann im BVB-Tor, der Video-Assistent erkannte jedoch eine knappe Abseitsstellung vom vermeintlichen Torschützen Philipp Hofmann.

Stieler nimmt Elfmeter zurück

In der 42. Minute war der VAR wieder im Einsatz. Nach einem Zweikampf zwischen Danilo Soares und Reyna im VfL-Strafraum zeigte Stieler wieder auf den Elfmeterpunkt, nahm dem Strafstoß nach Ansicht der Videobilder aber zurück.

Kurz vor der Pause stellte der BVB aber auch ohne Strafstoß auf 3:0. Nach einem Bochumer Angriff landete ein Befreiungsschlag von Nico Schlotterbeck aus dem eigenen Strafraum bei Moukoko, der den weit aufgerückten Riemann aus gut 35 Metern überlupfte (45.+2) – es war der dritte Dortmunder Torschuss der Partie.

Bochum steckte nicht auf und kam kurz nach Wiederanpfiff fast zum Anschlusstreffer. Jordi Osei-Tutu tauchte nach Pass von Kevin Stöger frei vor Gregor Kobel auf, der BVB-Keeper lenkte den Ball mit dem Oberschenkel noch an den Pfosten (46.). Mehr kam vom VfL aber nicht. Stattdessen ließ Moukoko in der 58. Minute das 4:0 liegen, als er den Ball frei vor Riemann am Tor vorbeischob. Der Sieg des BVB geriet aber nicht mehr in Gefahr.

Dortmund zum Auftakt gegen Wolfsburg

Zu Beginn des 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist Borussia Dortmund auswärts in Wolfsburg gefordert (Dienstag, 08.11.2022 um 18.30 Uhr). Zwei Stunden später wird es für Bochum zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach ernst.