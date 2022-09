Schalke unterliegt beim Erzrivalen BVB erkämpft sich Derbysieg - aber trauert trotzdem Stand: 17.09.2022 17:26 Uhr

Borussia Dortmund hat gegen Schalke 04 einen 1:0 (0:0)-Prestigeerfolg ergattert. Ein großer Wermutstropfen ist jedoch die Verletzung von Marco Reus.

Beim Stand von 0:0 knickte der BVB-Kapitän nach 30 Minuten nach einem Zweikampf um und musste mit offensichtlich großen Schmerzen mit der Trage vom Platz gebracht werden. Unschön: Die Schalker Fans skandierten "Auf Wiedersehen", als Reus in die Katakomben transportiert wurden.

Nur einmal wurde es gefährlich

Sportlich hatte das Derby bis zu diesem Zeitpunkt wenig Ereignisreiches hergegeben. Außenseiter Schalke war den Dortmundern ebenbürtig, ließ in der Defensive wenig zu - schaffte es aber auch nicht, selbst gefährlich zu sein.

Giovanni Reyna, der für Reus eingewechselt war, hatte die große Möglichkeit zur Führung, vergab per Kopf jedoch aus kurzer Distanz (35.). Weitere große Möglichkeiten gab es bis zur Pause nicht.

Schlotterbeck verhindert 1:0 für Schalke

Auch in der zweiten Halbzeit dominierte die kämpferische Komponente die Partie. Der BVB hatte deutlich mehr Ballbesitz, gewann auch die Mehrzahl der Zweikämpfe - in den entscheidenden Momenten bekam die Schalker aber immer wieder einen Fuß oder ein anderes Körperteil in den Weg.

Und plötzlich hatten die Gäste die große Möglichkeit. Kenan Karaman kam im gegnerischen Strafraum zum Abschluss und Nico Schlotterbeck verhinderte die Schalker Führung (62.).

Moukoko erlöst Dortmund

Vieles deutete darauf hin, dass das erste Revierderby nach einem Jahr Abstinenz, weil Schalke in der zweiten Liga spielte, torlos endet - doch dann schlug Dortmund doch noch zu. Nach einer Flanke von Marius Wolf kam Youssoufa Moukoko zum Kopfball und erzielte aus kurzer Distanz den umjubelten Führungstreffer für den BVB (79.).

Wenig später hätten die Gastgeber das Spiel dann beinahe endgültig entschieden. Reyna zirkelte den Ball aber knapp am gegnerischen Tor vorbei (81.). Weil Schalke aber auch in der Schlussphase nicht mehr gefährlich wurde, verlor der BVB zwar Reus, aber sicherte sich den Derbysieg.

Dortmund muss zum Nachbarn nach Köln

Am 8. Spieltag muss Borussia Dortmund nach Müngersdorf zum 1. FC Köln (Samstag, 01.10.2022 um 15.30 Uhr). Einen Tag später empfängt der FC Schalke 04 den FC Augsburg (17.30 Uhr).