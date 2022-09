Nur 1:1 gegen Werder Wieder kein Liga-Sieg für Bayer Leverkusen Stand: 17.09.2022 17:27 Uhr

Bayer Leverkusen hat am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga den erhofften Befreiungsschlag verpasst. Die Werkself kam am Samstag (17.09.2022) zuhause gegen Aufsteiger Werder Bremen nur zu einem 1:1-Unentschieden.

Der Champions-League-Starter aus Leverkusen hat damit nach sieben Ligaspielen nur magere vier Punkte auf dem Konto und steht weiter auf einem Abstiegsrang. Aufsteiger Bremen (9 Punkte) bleibt auswärts weiter ungeschlagen.

Demirbay sehenswert, Veljkovic eiskalt

Nach einer temporeichen, aber torlosen ersten Halbzeit sorgte Kerem Demirbay (57.) mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze für Leverkusens Führung.

Milos Veljkovic erzielte den Ausgleich für den Aufsteiger aus Bremen - und nutzte dabei eine verunglückte Abwehr von Bayer-Keeper Lukas Hradecky.

Vier Tage nach dem 2:0 in der Champions League gegen Atletico Madrid verpasste es Bayer 04 damit, sich in der Liga aus der Krise zu schießen. Trainer Gerardo Seoane, den nun wohl eine unruhige Länderspielpause erwartet, stellte Jeremie Frimpong, Doppel-Vorbereiter gegen Atletico, wieder von Beginn an auf. Adam Hlozek nahm dafür auf der Bank Platz.

Lars Bender als Ehrenspielführer geehrt

Vor dem Anpfiff wurde Ex-Nationalspieler Lars Bender der Ehrenspielführer-Wimpel von Bayer-Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes und Klub-Boss Fernando Carro überreicht, die Nordkurve bedankte sich mit einer "Danke, Lars"-Choreographie.

Die Partie vor 30.210 Zuschauern in der erstmals in dieser Spielzeit ausverkauften BayArena nahm direkt Fahrt auf. Nach 28 Sekunden war Bayer-Kapitän Hradecky gegen den ersten Abschluss von Marvin Ducksch gefordert. Nur eine Minute später jagte Patrik Schick seine erste Chance aus guter Position ins Außennetz. Den zweiten Schuss des tschechischen Nationalspieler hielt Werder-Keeper Jiri Pavlenka sicher (8.). Auf der Gegenseite prüfte Ilia Gruev nochmal Hradecky (9.).

In der Folge hatte Leverkusen etwas mehr Spielanteile, weil Werder dicht und tief gestaffelt die Gastgeber kommen ließ und auf Konter wartete. Gefährlich wurden ein Fallrückzieher von Piero Hincapie und ein Schuss von Edmond Tapsoba Mitte der ersten Halbzeit aber nicht. Dafür aber ein wuchtiger Kopfball von Routinier Robert Andrich nach einer Ecke an die Latte (35.).

Leverkusens Chancenvertwertung bleibt ein Problem

Wie so oft in der Vergangenheit haderte Leverkusen mit seiner Chancenverwertung. Nach einem Schuss von Moussa Diaby, den Pavlenka nach vorne abprallen ließ, vergab Frimpong freistehend. Das fahrlässige Abschlussverhalten rächte sich fast noch vor der Pause: Ducksch traf das Außennetz, Niclas Füllkrug wartete zu lange gegen den herauseilenden Hradecky - Pavlenka parierte einen Drehschuss von Diaby.

Hradecky legt Bremens Ausgleich auf

Nach der Pause konnte sich Leverkusen bei Frimpong bedanken, der dem durchstartenden Füllkrug in letzter Sekunde den Ball vom Fuß spitzelte. Besser machte es Demirbay mit einem wunderschönen Schlenzer nach einem tollen Anspiel von Odilon Kossounou.

Werder steckte nicht auf, kam noch zu guten Möglichkeiten. Leverkusen spielte unerklärlich passiv - und wurde in der Schlussphase bestraft: Hradecky parierte stark gegen Füllkrugs Kopfball, boxte den Ball aber beim Klärungsversuch genau vor die Füße von Veljkovic, der aus kurzer Distanz den Ausgleich besorgte.

Leverkusen blieb im Pech, Sardar Azmoun (88.) traf nur die Latte und vergab die letzte Siegchance.

Leverkusen muss zum FC Bayern

Nach der Länderspielpause muss Bayer 04 zum Auftakt des 8. Spieltages auswärts beim Rekordmeister aus München antreten (Freitag, 30.09.2022 um 20.30 Uhr). Werder Bremen empfängt einen Tag später Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr).