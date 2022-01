Borussia Dortmund und 1. FC Köln lassen Einschränkungen von Fans gerichtlich prüfen

Sachsen will wieder mehr Fans zulassen

In Sachsen sollen wieder mehr Fans zugelassen werden, die Größenordnung ist noch nicht klar. Details sollen erst am Dienstag nach der Kabinettssitzung feststehen, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) in Dresden.

Die Bund-Länder-Konferenz hatte am 24. Januar den Beschluss verkündet, bis spätestens zum 9. Februar eine "einheitliche Regelung" für Fans in Hallen und Stadien zu erarbeiten. Sachsen-Anhalt, Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben aber bereits die Regelungen gelockert, Sachsen wolle nun mit seiner neuen Verordnung "mindestens gleichziehen", so die Ministerin.

Nach der aktuellen Corona-Notfall-Verordnung sind in Sachsens Stadien maximal 1.000 Gäste zugelassen. Bundesligist RB Leipzig hat beim Oberverwaltungsgericht Bautzen ebenfalls einen Eilantrag gegen die Einschränkungen in Sachsen eingereicht. Das nächste Heimspiel der Leipziger steht am 11. Februar gegen den 1. FC Köln an. Ob das Sächsische Oberverwaltungsgericht jetzt noch über den Eilantrag zu entscheiden hat oder RB auf die Ankündigung der Regierung reagiert, blieb zunächst offen.