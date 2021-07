Bundesliga - große Kader, hohe Kosten, kleiner Markt

Mit dem für Sancho angedachten Ersatz bleiben also weiter mehr als 30 Spieler, angesichts der wegen Corona dramatisch gesunkenen Einnahmen dürfte Sportdirektor Michael Zorc zu Beginn seines letzten Arbeitsjahres ein größeres Interesse daran haben, noch etwas auszudünnen, um möglicherweise Ablösesummen zu kassieren und vor allem Gehälter zu sparen.

Markt liegt weitestgehend brach

Der Markt für gut bezahlte Profis wie Julian Brandt und Nico Schulz liegt allerdings nahezu brach, zumindest jetzt noch. Wie im vergangenen Sommer, könnte sich zum Ende der Transferperiode am 31. August viel mehr tun als nun zwischen Europameisterschaft, Olympia und Saisonstart.

Viele Kader, das zeigen die Tabellen, sind derzeit noch aufgebläht, vielfach durch Leihspieler, die zurückgekehrt sind, aber kaum eine Perspektive bei ihrem aktuellen Klub haben.

Modell Drexler

Dominick Drexler stand fest beim 1. FC Köln unter Vertrag, mit allerdings geringen Chancen auf viel Einsatzminuten unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart. Also wechselte Drexler zum FC Schalke 04. Nach Medienberichten wird keine Ablöse fällig, sondern erst eine Prämie, sollten die Gelsenkirchener den Wiederaufstieg schaffen. Angeblich wurde Drexler vom FC abgefunden, um die Gehaltsverluste zu kompensieren.

Das Geld, das dem Kreislauf wegen der fehlenden Zuschauereinnahmen genommen wurde, erfordert kreative Lösungen.

Werders Baumann kündigt "15 bis 20 Transfers" an

In der 2. Liga sind diese drei Wochen länger im laufenden Wettkampfbetrieb gefragt, denn es geht schon am Freitag (23.07.2021) los. Der SV Werder startet einen Tag später mit der Partie gegen Hannover 96 in die Saison. Bei den Bremern führt bundesliga.de 31 Spieler im Kader auf, auf der Homepage von Werder sind es nur 24, auf dem erst am Montag veröffentlichten Mannschaftsfoto sind es 28.