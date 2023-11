Vor Champions-League-Duell in Braga So kann Union Berlin zumindest in der Europa League überwintern Stand: 27.11.2023 13:56 Uhr

Ins Achtelfinale der Champions League wird Union Berlin definitiv nicht einziehen. Vor dem Rückspiel in Braga gibt es aber dennoch mehrere Szenarien für ein eisernes Überwintern in Europa.

Seit drei Wochen herrscht bereits Gewissheit darüber, dass der 1. FC Union Berlin keine Chance mehr auf ein Weiterkommen in der Champions League hat. Durch das 1:1-Remis in Neapel holten die Eisernen zwar den ersten Zähler ihrer Vereinsgeschichte in der Königsklasse. Der direkte Vergleich mit dem italienischen Meister, der im Oktober mit 1:0 in Berlin gewonnen hatte, ging dadurch aber verloren und Union kann in der Tabelle nicht mehr an Neapel und Real Madrid vorbeiziehen.



Nichtsdestotrotz haben die Köpenicker vor dem anstehenden Auswärtsspiel bei Sporting Braga am Mittwochabend (21 Uhr) noch Chancen auf ein Überwintern auf europäischer Bühne. Union kann die Gruppe C noch auf dem dritten Platz beenden und dadurch zumindest in die Uefa Europa League einziehen. rbb|24 fasst die Rechenspiele zusammen.

1) Union gewinnt in Braga und gegen Madrid

Fakt ist: Union hat noch alles in der eigenen Hand. Mit Siegen in Braga und im abschließenden Gruppenspiel gegen Real Madrid würden die Eisernen auf jeden Fall an Braga vorbei auf den dritten Platz rücken.



Es ist zwar das sportlich schwierigste - und vermutlich unwahrscheinlichste - Szenario, um ein Köpenicker Überwintern in der Europa League zu garantieren, zugleich aber auch das einzige, in dem Union nicht darauf schauen müsste, wie sich Braga am sechsten und letzten Spieltag der Gruppenphase in Neapel schlägt.

2) Union gewinnt in Braga und holt gegen Madrid einen Punkt

In dem Fall, dass Union mit drei Punkten aus Braga zurückkehrt und zum Abschluss im Olympiastadion einen Zähler gegen Real Madrid holt, dürfte Braga in Neapel nicht über ein Remis hinauskommen.

3) Union schlägt Braga und verliert gegen Madrid

Auch ein Sieg in Braga allein könnte dem Team des neuen Trainers Nenad Bjelica schon zur Qualifikation für die Europa League genügen. Um den direkten Vergleich mit den Portugiesen zu gewinnen, sollte Union Berlin - nach der 2:3-Niederlage im Hinspiel – das Duell im Estadio Municipal de Braga am besten mit zwei oder mehr Toren Vorsprung für sich entscheiden. Denn bei Punktgleichheit kommt es zunächst auf das Torverhältnis im direkten Vergleich an.



Sind die beiden Teams auch in dieser Hinsicht gleichauf, entscheidet, den Uefa-Regularien ensptrechend, in der aufgeführten Reihenfolge



1) die Tordifferenz aus allen Gruppenspielen,

2) die Anzahl an erzielten Toren in allen Gruppenspielen,

3) die Anzahl an erzielten Auswärtstoren in allen Gruppenspielen,

4) die Anzahl an Siegen in der Gruppenphase,

5) die Anzahl an Auswärtssiegen in der Gruppenphase,

6) der Fair-Play-Koeffizient,

7) der Uefa-Koeffizient.



Vorausgesetzt, der 1. FC Union Berlin entscheidet den direkten Vergleich mit Braga für sich, könnten die Eisernen auch eine Niederlage gegen Real Madrid verkraften - sofern Braga in Neapel wiederum maximal unentschieden spielt.

4) Union und Braga trennen sich unentschieden

Holen die Eisernen in Braga "nur" einen Punkt, würden die Portugiesen den direkten Vergleich für sich entscheiden. Anschließend müssten die Köpenicker zum Abschluss der Gruppenphase gegen Real Madrid ihren ersten Sieg in der Köngisklasse holen. In dem Fall, der nichts weniger als eine Sensation wäre, käme es allerdings noch zusätzlich auf italienische Schützenhilfe an: Braga dürfte in Neapel nicht punkten.

