Nationalmannschaft Neuendorf froh über Völler - Heim-EM 2024 "ein Geschenk" Stand: 04.02.2023 14:44 Uhr

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat die Bedeutung der Heim-EM 2024 für den gesamten deutschen Fußball hervorgehoben.

"Die EM im eigenen Land ist ein großes Turnier, und das ist für uns ein Geschenk, gerade auch mit Blick auf Kinder und Jugendliche, die hoffentlich dann in die Vereine kommen", sagte Neuendorf (61) am Samstag bei Sky. Der neue Sportdirektor Rudi Völler sei dabei ein "absolut wichtiger Baustein".

Er sei "sehr froh", dass Völler, der sein Amt als "Direktor der A-Nationalmannschaft der Männer" offiziell am 1. Februar angetreten hatte, "an Bord" sei, sagte Neuendorf. "Wir haben die letzten Wochen sehr viele intensive Gespräche geführt, unter vier Augen aber auch unter Einbeziehung von (Bundestrainer) Hansi Flick. Wir wollen schon überlegen, wie wir die Nationalmannschaft nach drei Turnieren, die nicht so erfolgreich waren, wie man wieder eine Atmosphäre mit Zuspruch erzeugen kann, und wie man die Fans wieder mobilisiert."

Die DFB-Auswahl von Flick war bei den WM-Endrunden 2018 und 2022 jeweils in der Vorrunde ausgeschieden, die Begeisterung um die Nationalmannschaft hatte entsprechend zuletzt deutlich nachgelassen.