Tottenham-Star ohne Titel "Verzweifelte Leidenschaft" treibt Heung-min Son Stand: 20.05.2025 21:58 Uhr

Vielleicht hilft ihm der Video-Call mit Kumpel Harry Kane, der endlich einen Titel gewonnen hat - Heung-min Son hat das mit Tottenham noch nicht geschafft. Sein Antrieb ist nach eigenen Worten eine "verzweifelte Leidenschaft" , am Mittwochabend (21.05.25, ab 21 Uhr im Live-Ticker bei sportschau.de) kann er sích im Finale der Europa League gegen Manchester United seinen Traum erfüllen.

Zum Verzweifeln war und ist allerdings auch die Saison, die Son und seine Spurs gerade spielen, das haben sie mit ihrem Gegner gemeinsam. United rangiert einen Spieltag vor Ende der Premier-League-Spielzeit auf dem historisch grausamen 16. Tabellenplatz. Aber Tottenham, eigentlich ein Dauergast unter den Big-Five, ist tatsächlich noch schlechter: Platz 17, die drei Teams hinter den Spurs steigen ab.

Auch für Son persönlich ist es keine gute Saison. Seit er vor zehn Jahren von Bayer Leverkusen in die englische Haupstadt wechselte, hat er bis auf sein erstes Jahr nie weniger Tore erzielt als die sieben, die er 2024/25 in 30 Einsätzen zustande gebracht hat. Doch am Südkoreaner zweifelt in Tottenham niemand, er ist eine Klublegende geworden, fast so wie Harry Kane.

Heun-min Sons Saison 2024/25 Spiele Tore Assists Premier League 30 7 10 Europa League 9 3 1 Engl. Pokalwettbewerbe 6 1 1

In 333 Premier-League-Partien hat es der Südkoreaner auf 204 Scorerpunkte gebracht. Mit seinen 173 Treffern in allen Pflichtspielen für die Spurs liegt er auf Platz fünf der ewigen Vereinsbestenliste, hinter Kane, Jimmy Greaves, Bobby Smith und Martin Chivers. Von Kane hat er die Kapitänsbinde geerbt, und mit dem vor zwei Jahren nach München abgewanderten Mittelstürmer hat er vor dem Finale intensiven Kontakt gehabt.

Hoffen auf Kanes positive Energie

Son erzählt im englischen "Guardian", dass ihn der erste Titelgewinn für seinen langjährigen Teamkollegen inspiriert. Gleich nach der Meisterschaft mit den Bayern gratulierte er: "Ich habe Harry eine Nachricht geschrieben und er hat mich per Videoanruf zurückgerufen. Ich habe mich riesig gefreut, ihn so glücklich zu sehen. Er ist einer meiner besten Freunde, und dass ein ehemaliger Teamkollege so viel erreicht hat, hat mich sehr gefreut, als wäre er meine Familie. Mit dieser positiven Energie hoffe ich, dass er die Spurs auch im Spiel unterstützen kann, damit wir ein so gutes Ergebnis wie er erzielen können.“

Ziemlich beste (Ex)-Kollegen: Harry Kane und Heung-Min Son bejubeln zusammen ein Tor

Kane ist weg, Son ist geblieben, obwohl auch er immer wieder sehr gute Angebote gehabt haben soll. Zehn Jahre bei einem Klub, der nie etwas gewonnen hat, nicht mal in einem der nationalen Pokalwettbewerbe - warum? Son selbst sagt, er sei von "verzweifelter Leidenschaft" getrieben. Zwei Endspiele hat er bestritten, beide verloren: gegen Liverpool in der Champions League 2019 und gegen Manchester City im Ligapokal 2021.

"Das eine, letzte Puzzleteil fehlt noch"

Son erklärt seine Treue so: "Der Hauptgrund, warum ich bei Tottenham geblieben bin, war, dass ich etwas erreichen wollte, was andere nicht erreichen konnten. Man braucht alle Teile, um ein Puzzle zu vervollständigen. Ich glaube, ich habe alle anderen Teile zusammen, mir fehlte dieses eine, wichtigste, letzte Teil, und ich versuche seit zehn Jahren, es zu finden. Ich hoffe wirklich, dass ich das Puzzle dieses Mal endlich vervollständigen kann."

Son weiß aber auch, dass ihm mit inzwischen 32 Jahren die Zeit wegläuft: "Das Spiel gegen United fühlt sich wie eine Chance an, die vielleicht nie wiederkommt. Ich will unbedingt gewinnen - mehr als jeder andere. So viele Menschen unterstützen uns mit der gleichen Leidenschaft, die ich empfinde. Wenn wir uns gut vorbereiten, glaube ich, dass wir es schaffen können."

Die Generalprobe ging allerdings daneben. Gegen Aston Villa gab es am Freitag eine glatte 0:2-Niederlage, im Sturm gelang es dem Ex-Bayern Mathys Tel mal wieder nicht, den auch am Mittwoch verletzt fehlenden Dejan Kulusevski zu ersetzen. Tel steht bei zwei Saisontoren, in der Europa League bei null. Auf Son, der auch gerade erst nach einer Fußverletzung wieder den Anschluss geschafft hat, wird deshalb wieder sehr viel ankommen. Das entspricht aber seiner Rolle auf dem Feld, die von großer Verantwortung für mehrere Bereiche geprägt ist.

Son ist kein reiner, klassischer Linksaußen, er ist oft auch ein Mittelstürmer und manchmal auch ein Zehner. Er ist gleichermaßen Vollstrecker und Vorbereiter, all das hat ihm in seinem Heimatland schon achtmal den Titel "Fußballer des Jahres" eingebracht. Persönliche Auszeichnungen fehlen Son nicht mehr. Aber er war von seinem ganzen Naturell her immer ein Mannschaftsspieler, vor allem deshalb würde ihm der Finalsieg am Mittwoch so viel bedeuten.