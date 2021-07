Englands Sport öffnet komplett für Fans - auch ohne Impfnachweis

Premierminister Boris Johnson sagte am Montag (05.07.2021), dass es das Ziel sei, zum 19. Juli alle Beschränkungen bei der Zulassung von Fans auf den Rängen aufzuheben. "Wir werden alle gesetzlichen Beschränkungen widerrufen und die Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen lassen" , sagte Johnson. "Alle Limitierungen werden drinnen und draußen abgeschafft. Die Beschränkungen für die Anzahl von Menschen die zu Konzerten, Theatervorstellungen oder Sportveranstaltungen gehen werden aufgehoben." Ein Impfnachweis sei grundsätzlich nicht mehr vorzulegen, berichtet zudem die "Times". Es sei denn, der Veranstalter fordert dies.

Die Lockerungen stehen im Gegensatz zur aktuellen Entwicklung: In Großbritannien steigen die Infektionszahlen derzeit stark an, Grund ist die Delta-Variante des Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Großbritannien liegt inzwischen bei knapp 252,7. In Deutschland beträgt der Wert derzeit 5,0.

Regierung: Impfungen reduzieren Behandlungen im Krankenhaus und Todesfälle

Warum macht die britische Regierung das? Das Büro des Premierministers teilte laut "Guardian" mit, dass die Impfungen gegen das Virus der Grund seien. Selbst wenn die Infektionszahlen steigen, sei die Zahl der Behandlungen in Krankenhäusern und die Zahl der Toten auf einem deutlich niedrigeren Maß.

Tatsächlich hat sich nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität die Sieben-Tage-Inzidenz seit dem Beginn der Fußball-EM Anfang Juni in dem Land mehr als vervierfacht, die Zahl der täglichen Todesfälle ist dagegen kaum gestiegen. Die Zahl der Menschen, die mit Covid-19 ins Krankenhaus mussten, stieg nach Regierungsangaben in etwa halb so stark wie die Inzidenz.

Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) warnt dennoch vor der Delta-Variante des Coronavirus. Lockerungen könnten zu einer rasanten Ausbreitung führen und damit auch die täglichen Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle schnell und signifikant ansteigen lassen, so die EU-Behörde. Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass die Variante ansteckender ist. Die Gefahr eine Übertragung an Personen aus Risikogruppen sei dadurch größer. Viele Menschen hätten zudem noch keine zweite Impfung erhalten.