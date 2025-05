Sieg in Darmstadt HSV kommt der Bundesliga sehr nahe Stand: 03.05.2025 15:07 Uhr

Mit einem Sieg bei Darmstadt 98 hat der Hamburger SV einen großen Schritt in Richtung Bundesliga gemacht und könnte schon am nächsten Spieltag den Aufstieg feiern.

Vor 16.000 Zuschauern im Stadion am Böllenfalltor erzielten beim 4:0-Sieg der Hanseaten Ludovit Reis (23.), Ransford Königsdörffer (57.), Davie Selke (80.) und Robert Glatzel (90.+5) die Treffer.

Vier Punkte auf Platz drei

Damit eroberte der HSV mit jetzt 56 Punkten zumindest vorübergehend die Tabellenführung. Wichtiger noch: Der Vorsprung auf Platz drei beträgt bei noch zwei ausstehenden Runden vier Punkte. Damit könnten die "Rothosen" schon am kommenden Spieltag mit einem Sieg gegen den SSV Ulm die Bundesliga-Rückkehr im siebten Anlauf perfekt machen. Für das Team von Merlin Polzin war es nach zuvor drei Spielen ohne Sieg ein immens wichtiges Erfolgserlebnis.

Darmstadt dagegen musste nach zuvor vier Spielen ohne Niederlage eine Pleite hinnehmen. Die Mannschaft von Coach Florian Kohfeldt bleibt mit 39 Zählern Zwölfter.

Reis trifft nach einer Ecke

Die Anfangsphase war intensiv, aber chancenarm. In der 17. Minute hatte Hamburgs Torwart Daniel Heuer Fernandes Glück, als er einen strammen Schuss von Fabian Nürnberger nur zur Seite wegfausten konnte, Isac Lidberg den Abpraller aber neben das Tor setzte. Nur wenig später konnte die Darmstädter Abwehr nach einem Tohuwabohu im Fünfmeterraum den Ball gerade noch klären.

In der 23. Minute zappelte der Ball dann aber doch im Tor der "Lilien". Nach einer Ecke von Miro Muheim setzte sich Reis gegen seinen Gegenspieler durch und köpfte aus fünf Metern zum 1:0 ein.

In der Folge verteidigte der HSV tief. Darmstadt legte offensiv zu, vor allem Killian Corredor war sehr aktiv, konnte die Abwehr der Gäste aber nie ernsthaft in Verlegenheit bringen. Es fehlte schlichtweg an Ideen, Tempo und Durchschlagskraft.

Königsdörffer legt nach

Für die zweite Hälfte hatten sich die Darmstädter offenbar viel vorgenommen. Jedenfalls waren noch keine zwei Minuten gespielt, da setzte Andreas Müller den Ball nur knapp neben das HSV-Tor. Wenig später musste Heuer Fernandes dann einen Schuss von Philipp Förster parieren. Der HSV war in dieser Phase des Spiels viel zu passiv.

Das änderte sich in der 57. Minute. Nachdem er kurz zuvor noch eine Riesen-Chance hatte liegenlassen, machte Königsdörffer nach einer Ecke das 2:0. Sebastian Schonlau verlängerte den Ball, der Stürmer war mit einer artistischen Einlage zur Stelle - das alles mitten hinein in die Darmstädter Drangphase. Zwei Tore nach Ecken, da war der HSV zudem enorm effizient.

Selke macht alles klar

In der Folge versuchte der SV Darmstadt alles, um zum Abschluss zu kommen. Gegen gut verteidigende Hamburger sprangen dabei aber allenfalls nur noch Halbchancen heraus.

Und auf der anderen Seite machte der HSV dann alles klar. Nachdem zunächst Königsdörffer noch knapp verpasst hatte und Clemens Riedel so eben ein Eigentor vermeiden konnte, schloss Selke einen blitzsauberen Konter zum 3:0 ab. Der eingewechselte Glatzel machte in der Nachspielzeit sogar noch das vierte Tor.

Darmstadt in Lautern, Hamburg gegen Ulm

Während der HSV am nächsten Spieltag am Samstag (20.30 Uhr) gegen den SSV Ulm den Aufstieg perfekt machen kann, ist Darmstadt am Sonntagmittag zu Gast in Kaiserslautern (13.30 Uhr).