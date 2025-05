Zwei Spieltage vor Saisonende Schalke 04 trennt sich von Trainer van Wonderen Stand: 03.05.2025 10:11 Uhr

Nach der Heimniederlage gegen Paderborn hat der FC Schalke 04 Cheftrainer Kees van Wonderen beurlaubt - zwei Spieltage vor Saisonende. U23-Coach Fimpel übernimmt.

Das 0:2 am Freitagabend war die vierte Niederlage in Serie für Schalke, der Klassenerhalt ist noch nicht in trockenen Tüchern - ein Punkt fehlt. Der Abstand zum Tabellen-16. Preußen Münster beträgt bei zwei ausstehenden Partien sechs Zähler und Schalke hat ein schlechteres Torverhältnis.

Die Trennung von van Wonderen zum Saisonende hatte der Klub bereits vor einigen Wochen bekanntgegeben - nun muss der Niederländer vorzeitig gehen.

"Insbesondere das Auftreten und die Entwicklung in den vergangenen zwei Wochen geben Anlass zur Sorge. Wir sind nur noch sechs Punkte vom Relegationsplatz entfernt, der Trend ist negativ", sagte Schalkes Sportdirektor Youri Mulder in einer Klub-Mitteilung am Samstag: "Deshalb haben wir uns dazu entschieden, jetzt zu reagieren. Wir haben eine Verantwortung gegenüber dem Verein."

Auch Co-Trainer muss gehen - Fimpel übernimmt

Neben van Wonderen wurde auch Co-Trainer Robert Molenaar mit sofortiger Wirkung freigestellt. U23-Coach Jakob Fimpel wird die Mannschaft in den noch ausstehenden Spielen bei Fortuna Düsseldorf am Samstag kommender Woche und am 18. Mai zuhause gegen die SV Elversberg betreuen. "Wir sind Jakob sehr dankbar, dass er diese Aufgabe, die für den Verein von großer Bedeutung ist, übernimmt", sagte Mulder.

Bereits nach der Trennung von Karel Geraerts im September letzten Jahres hatte Fimpel die Schalker Profis interimsweise trainiert. Seine Bilanz damals: Ein Sieg in Münster und ein Remis gegen Hertha BSC. "Jakob hat im Herbst einen rundum positiven Eindruck bei den Spielern hinterlassen. Er wird die Mannschaft mit seiner Ansprache emotional erreichen, wird ihr für Training und Spiel klare Strukturen geben und eine hohe Leistungsbereitschaft von jedem Einzelnen einfordern", so Mulder weiter.

Van Wonderen hatte Schalke Anfang Oktober 2024 übernommen, sein Vertrag beim aktuellen Tabellen-13. wäre noch bis 2026 gelaufen.

