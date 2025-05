Niederlage gegen Hannover Ulm rutscht auf Abstiegsplatz Stand: 03.05.2025 14:56 Uhr

Zwei Tor-Geschenke, ein verschossener Elfmeter und eine ungenutzte Überzahl: Der SSV Ulm muss gegen Hannover 96 eine unnötige Heimniederlage einstecken, die im Kampf um den Klassenerhalt sehr teuer werden kann.

Die Ulmer verloren am 32. Spieltag im eigenen Stadion mit 1:2 und rutschen nach dem Sieg von Preußen Münster am Freitagabend auf den direkten Abstiegsplatz 17, mit drei Punkten Rückstand auf Platz 16, mit dem sich die Ulmer wenigstens noch in die Relegation retten könnten.

Hannover auf einmal wieder dran am Relegationsplatz

Hannover feierte im zweiten Spiel von Interimstrainer Lars Barlemann den zweiten Sieg und hat im Schneckenrennen der 2. Liga auf einmal wieder eine Chance auf den Aufstieg. Mit 49 Punkten liegen die Niedersachsen nur noch drei Punkte hinter Paderborn auf dem Relegationsrang. Das Thema Bundesliga hatten die 96er unter dem entlassenen Coach André Breitenreiter eigentlich schon abgeschrieben.

Ulms Tom Gaal sorgte in der 28. Minute mit einem Slapstick-Eigentor für die Führung der Gäste. Semir Telalovic traf nach dem Seitenwechsel (51.) nach einem Eckball zum Ausgleich.

Josh Knight (67.) brachte Hannover mit einer feinen Einzelaktion erneut in Führung. Oliver Batista Meier vergab kurz darauf die Riesenchance zum Ausgleich, scheiterte mit seinem Elfmeter an Hannovers Keeper Ron-Robert Zieler (70.).

Ulm nach Rot für Tomiak in Überzahl - aber hinten anfällig

Zuvor hatte Boris Tomiak den durchgebrochenen Aaron Keller zu Fall gebracht und heftig gegen den Elfmeterpfiff protestiert - Schiedsrichter Timo Gerach schickte den Hannoveraner mit glatt Rot vom Platz.

Die Niederlage war für die Ulmer besonders bitter, weil der Aufsteiger über weite Strecken des Spiels das aktivere Team war. Die Bilanz von 21:9 Torschüssen gab den Spielverlauf gut wieder. Hannover nahm glückliche drei Punkte mit, auch weil die Ulmer Geschenke verteilten: Gaal wollte nach einer harmlosen Flanke zur Ecke klären, lenkte die Kugel aber unglücklich ins eigene Tor - das Spiel war nach einer dominantne Ulmer Anfangsphase auf den Kopf gestellt.

Batista Meier lässt Riesenchance vom Elfmeterpunkt liegen

Bei Hannovers Siegtor waren die Ulmer viel zu passiv, Innenverteidiger Phil Neumann durfte ungehindert bis in den Strafraum dribbeln und legte quer auf seinen Nebenmann Knight - der verschaffte sich mit einem simplen Übersteiger freie Schussbahn und überwand Ulms Keeper Niclas Thiede.

Die Ulmer blieben bis in die Schlussphase hinein am Drücker, machten sich aber durch die eigenen Nachlässigkeiten alle Chancen zunichte: Batista Meier zeigte bei seinem schwach geschossenen Strafstoß Nerven, ein dankbarer Ball für 96-Keeper zieler, der erstmals nach zwwei Jahren wieder einen Elfmeter halten konnte.

Ulm in Hamburg, Hannover gegen Fürth

Für Ulm wartet am 33. Spieltag eine schwierige Aufgabe im Topspiel am Samstagabend beim HSV (20.30 Uhr), der unbedingt die fehlenden Punkte für die Bundesliga-Rückkehr einfahren möchte. Hannover hat am Sonntag (13.30 Uhr) die SpVgg Greuther Fürth zu Gast.