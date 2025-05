Newsblog 2. Bundesliga News-Blog: HSV im Aufstiegs-Endspurt ohne Hadzikadunic Stand: 06.05.2025 14:39 Uhr

Der Sonnabend sowie der Sonntag könnten zu einem Feiertag für den HSV werden. Mit einem Sieg gegen Ulm wäre der Aufstieg der Männer in die Fußball-Bundesliga perfekt. Die Frauen können am Sonntag nachziehen. Der NDR News-Blog zum Saisonendspurt in der 2. Liga.

Hadzikadunic fällt Rest der Saison verletzt aus

Der Hamburger SV muss für den Showdown um den Aufstieg in die Bundesliga seine Abwehr umbauen - Innenverteidiger Dennis Hadzikadunic fällt für den Rest der Saison aus. Der 26-Jährige hat sich beim 4:0-Sieg in Darmstadt einen Teilriss des Innenbandes am rechten Sprunggelenk sowie einen Teilriss des Innenbandes am rechten Knie zugezogen. Das akute Problem: Für die Partie am Sonnabend (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) zu Hause gegen Ulm ist Backup Sebastian Schonlau gesperrt.

Letztes Heimspiel für Urgestein Tom Mickel?

Bereits seit 2009 steht Keeper Tom Mickel mit einer zweijährigen Unterbrechung beim HSV unter Vertrag. Obwohl sich der aus Hoyerswerda stammende Torwart nie einen Stammplatz bei den Hamburgern hat erkämpfen können, genießt er beim Trainerstab, seinen Teamkameraden und den Fans hohes Ansehen. Ausschlaggebend dafür ist seine große Identifikation mit dem HSV sowie seine Loyalität. Ein böses Wort über seinen Arbeitgeber ist dem 36-Jährigen nie über die Lippen gekommen.

Dienstältester HSV-Profi: Tom Mickel.

Am Sonnabend (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen den SSV 1846 Ulm könnte für Mickel nun sein letztes HSV-Heimspiel als Profi anstehen. Sein Kontrakt läuft im Sommer aus. Und ob der Routinier noch einmal ein neues Arbeitspapier erhält, ist offen. Mit einem Sieg gegen die "Spatzen" sowie dem damit verbundenen Aufstieg würde sich für den Torwart in gewisser Weise der Kreis schließen: Er ist der einzige Akteur im aktuellen Kader, der auch schon beim ersten Abstieg in der Vereinshistorie 2018 zum Aufgebot des HSV gehörte.

So endet laut KI die Zweitliga-Saison 2024/2025

Wer steigt auf, wer steigt ab? So sieht die Abschlusstabelle laut einer KI-Berechnung auf:

HSV-Gegner Fürth entlässt Coach Siewert

Die SpVgg Greuther Fürth, Auswärtsgegner des HSV am letzten Spieltag (18. Mai, 15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de), hat sich am Montagabend von Trainer Jan Siewert getrennt. Die Franken reagierten damit auf den Negativlauf der vergangenen Wochen.

Das "Kleeblatt" ist seit acht Partien sieglos und hat lediglich noch drei Punkte Vorsprung vor Relegationsplatz 16. Siewert hatte sein Amt erst im Oktober als Nachfolger des entlassenen Alexander Zorniger angetreten.

Wie ist die Ausgangslage für den HSV?

Ein Sieg gegen Ulm am Sonnabend (20.30 Uhr/im NDR Livecenter) reicht dem HSV auf jeden Fall, um die Bundesliga-Rückkehr bereits am 33. Spieltag perfekt zu machen. Sollten die SV Elversberg (gegen Braunschweig) und der SC Paderborn (gegen Magdeburg) am Samstagnachmittag (jeweils 13 Uhr) ihre Partien nicht gewinnen, stünden die Hamburger auch bei einem Remis gegen Ulm als Aufsteiger fest.

Für die Gäste steht ebenfalls eine Menge auf dem Spiel. Der SSV ist Tabellenvorletzter und hat drei Zähler Rückstand auf Relegationsrang 16, den Preußen Münster belegt.

Tickets sind heiß begehrt

Obwohl der HSV die höchsten Ticket-Preise der Liga hat, sind die Partien im Volksparkstadion fast immer ausverkauft. Und bei der möglichen Aufstiegsfeier wollen ohnehin alle dabei sein. Mehr als 100.000 Anfragen soll es für die 52.000 Eintrittskarten im Heimbereich gegeben haben.

Einige HSV-Fans wollten sogar Vereinsmitglieder in Ulm werden, um sich so Karten für den Gästeblock zu sichern. Daraus wurde aber nichts.

Souveräner Sieg in Darmstadt

Nach einer Schwächephase zeigte sich der HSV beim jüngsten Auswärtsspiel in Darmstadt wieder in Aufstiegsform und gewann die Partie am vergangenen Sonnabend mit 4:0.

