NDR-Sport Wenn die Nerven blank liegen - späte Trainerwechsel häufen sich

Sechs Trainer haben in der 2. Fußball-Bundesliga seit dem 30. Spieltag ihren Job verloren, ebenso Ralph Hasenhüttl in der Bundesliga. Eine derartig hohe Fluktuation hat es noch nicht gegeben.

Von Sebastian Ragoß

Wenn Profi-Fußballvereine von "neuen Impulsen" und "gefährdeten Zielen" sprechen, dann heißt das nichts anderes als: Wir haben unseren Trainer entlassen. Und in den vergangenen Wochen wurden vor allem in der 2. Bundesliga reichlich Impulse gesetzt. Allein nach dem 32. Spieltag am vergangenen Wochenende trennten sich drei Clubs von ihrem Coach: Schalke 04, der 1. FC Köln und am Montagabend die SpVgg Greuther Fürth.

Bereits nach dem 30. Spieltag hatten drei Vereine (Hannover 96, Preußen Münster, 1. FC Kaiserslautern) einen Wechsel vorgenommen.

Bundesliga-Trainerwechsel nach dem 29. Spieltag seit 2004/05

Name Verein Spieltag (Saison) Michael Frontzeck Arminia Bielefeld 33 (2008/09) Jürgen Klinsmann Bayern München 29 (2008/09) Bruno Labbadia Hamburger SV 32 (2009/10) Frank Schaefer 1. FC Köln 31 (2010/11) Ståle Solbakken 1. FC Köln 30 (2011/12) Gertjan Verbeek 1. FC Nürnberg 31 (2013/14) Markus Weinzierl VfB Stuttgart 30 (2018/19) Frank Kramer Arminia Bielefeld 30 (2021/22) Oliver Glasner Eintracht Frankfurt 31 (2022/23) Ralph Hasenhüttl VfL Wolfsburg 32 (2024/25)

Das Global Soccer Network (GSN) hat einen Blick auf späte Trainerwechsel (zwischen dem 29. und 34. Spieltag) in den vergangenen 20 Jahren geworfen: Eine derartige Hektik in der Schlussphase ist einmalig.

In der 2. Bundesliga deutlich mehr Wechsel

Dennoch bestätigt das wilde Trainerwechseln einen Trend, der vor allem in der 2. Bundesliga zu beobachten ist. Bereits in der Saison 2022/2023 gab es drei Trainerwechsel in den letzten fünf Saisonwochen. 27 waren es insgesamt in den vergangenen 20 Jahren, in der Bundesliga lediglich zehn.

Die Nummer zehn in der Liste ist Ralph Hasenhüttl, der am vergangenen Sonntag in Wolfsburg beurlaubt wurde. Daniel Bauer soll laut Vereinsführung nun "einen frischen Impuls" setzen - im nervenaufreibenden Kampf um die Plätze elf bis 13.

Berger in Bielefeld nur 90 Minuten auf der Bank

Weitere Veränderungen auf den Trainerbänken sind in dieser Saison wohl nicht mehr zu erwarten. Oder doch? Eine Beurlaubung nach dem 33. Spieltag wäre jedenfalls kein Novum. Unvergessen ist der Versuch von Arminia Bielefeld, einen Abwärtstrend in der Bundesliga mit einer Verzweiflungstat zu stoppen: 2009 standen die Ostwestfalen vor der letzten Partie auf Relegationsrang 16 und holten für die entscheidenden 90 Minuten Jörg Berger, damals der Prototyp des "Feuerwehrmannes".

Doch die Arminia spielte nur 2:2 gegen Hannover 96 und stieg als Tabellenletzter in die 2. Liga ab. Berger verließ den Club nach nur einer Partie als Coach wieder.

Kaiserslautern 2021 mit neuem Coach für Relegation

Und nicht vergessen werden sollte der "Rekord" des 1. FC Kaiserslautern, auch wenn dieser aus Drittliga-Zeiten stammt. Die Pfälzer beendeten die Saison 2020/2021 nach 36 Partien auf Rang drei und erreichten damit die Relegation. Dennoch sahen die Verantwortlichen nach drei Niederlagen in Folge die Ziele gefährdet und holten für die beiden entscheidenden Partien Dirk Schuster für Marco Antwerpen.

Anders als in Bielefeld zahlte sich der hektische Wechsel aus, Kaiserslautern gewann die Relegation gegen Dynamo Dresden und stieg auf.

Trainerwechsel 2. Liga nach dem 29. Spieltag seit 2004/05 Name Verein Spieltag (Saison) Jürgen Gelsdorf Rot-Weiss Essen 29 (2004/05) Wolfgang Wolf 1. FC Kaiserslautern 29 (2006/07) Thorsten Fink FC Ingolstadt 30 (2008/09) Dieter Eilts Hansa Rostock 30 (2009/10) Jörn Andersen Karlsruher SC 31 (2011/12) Franciszek Smuda Jahn Regensburg 30 (2012/13) Hans-Jürgen Boysen SV Sandhausen 29 (2012/13) Peter Pacult Dynamo Dresden 31 (2013/14) Markus von Ahlen 1860 München 29 (2014/15) Tomas Oral FSV Frankfurt 31 (2015/16) Benno Möhlmann 1860 München 31 (2015/16) Mirko Slomka Karlsruher SC 29 (2016/17) Markus Anfang 1. FC Köln 31 (2018/19) Jens Keller FC Ingolstadt 31 (2018/19) Jens Keller 1. FC Nürnberg 33 (2019/20) Bernhard Trares Würzburger Kickers 29 (2020/21) Markus Feldhoff VfL Osnabrück 32 (2020/21) Pavel Dotchev Erzgebirge Aue 30 (2021/22) Mersad Selimbegović Jahn Regensburg 31 (2022/23) Tomas Oral SV Sandhausen 29 (2022/23) Uwe Koschinat Arminia Bielefeld 33 (2022/23) Markus Anfang 1. FC Kaiserslautern 30 (2024/25) André Breitenreiter Hannover 96 30 (2024/25) Kees van Wonderen FC Schalke 04 32 (2024/25) Gerhard Struber 1. FC Köln 32 (2024/25) Sascha Hildmann Preußen Münster 30 (2024/25) Jan Siewert Greuther Fürth 32 (2024/25)

