NDR-Sport News-Blog: Feiert der HSV gegen Ulm den Bundesliga-Aufstieg? Stand: 05.05.2025 14:57 Uhr

Der kommende Sonnabend könnte zu einem Feiertag für den HSV werden. Mit einem Sieg gegen Ulm wäre der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga perfekt. Der NDR News-Blog zum Saisonendspurt in der 2. Liga.

Wie ist die Ausgangslage für den HSV?

Ein Sieg gegen Ulm am Sonnabend (20.30 Uhr/im NDR Livecenter) reicht dem HSV auf jeden Fall, um die Bundesliga-Rückkehr bereits am 33. Spieltag perfekt zu machen. Sollten die SV Elversberg (gegen Braunschweig) und der SC Paderborn (gegen Magdeburg) am Samstagnachmittag (jeweils 13 Uhr) ihre Partien nicht gewinnen, stünden die Hamburger auch bei einem Remis gegen Ulm als Aufsteiger fest.

Für die Gäste steht ebenfalls eine Menge auf dem Spiel. Der SSV ist Tabellenvorletzter und hat drei Zähler Rückstand auf Relegationsrang 16, den Preußen Münster belegt.

Tickets sind heiß begehrt

Obwohl der HSV die höchsten Ticket-Preise der Liga hat, sind die Partien im Volksparkstadion fast immer ausverkauft. Und bei der möglichen Aufstiegsfeier wollen ohnehin alle dabei sein. Mehr als 100.000 Anfragen soll es für die 52.000 Eintrittskarten im Heimbereich gegeben haben.

Einige HSV-Fans wollten sogar Vereinsmitglieder in Ulm werden, um sich so Karten für den Gästeblock zu sichern. Daraus wurde aber nichts.

Souveräner Sieg in Darmstadt

Nach einer Schwächephase zeigte sich der HSV beim jüngsten Auswärtsspiel in Darmstadt wieder in Aufstiegsform und gewann die Partie am vergangenen Sonnabend mit 4:0.

