Kameruns Ex-Nationalspieler Patrick Mboma und Trainerlegende Claude LeRoy sprachen aus dem Olembe-Stadion in Yaoundé, als sei nichts gewesen. Die beiden Experten des französischen TV-Senders Canal+, die über das Afrika-Cup-Achtelfinalspiel zwischen Kamerun und den Komoren berichteten, hatten offenbar nichts mitbekommen von der Tragödie, die sich vor dem Spiel an einem der Eingänge der Arena ereignet hatte.

Beim Versuch, über einen südlichen Eingang ins Stadion zu gelangen, war in einer drängelnden Menschenmenge Panik ausgebrochen. Mit furchtbaren Folgen: Laut aktuellem Stand starben acht Menschen, bis zu 50 wurden teils schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Österreichischer Journalist - dank mutiger Hilfe entkommen

Katastrophe knapp entkommen: Journalist Kurt Wachter

Kurt Wachter, ein österreichischer Journalist, war vor Ort und entkam der Katastrophe nur ganz knapp. "Ich war gut eine Stunde vor Anpfiff an genau diesem Eingang und konnte der Panik dank der mutigen Hilfe eines Stadion-Volunteers so gerade eben noch entkommen. Es war eine schreckliche Situation" , so Wachter.

Auch der dänische Journalist Buster Kirchner war Augenzeuge. "Vor dem Stadion war durch eine riesige Menschenmenge ein einziges Chaos" , berichtet er, "die Situation war absolut unübersichtlich. Zum Glück war ich nicht nahe genug an dem betreffenden Eingang, um Näheres über die Todesfälle mitbekommen zu haben."

Chaos beim Abtransport der Leichen und Verletzten

Während das lokale Organisationskomitee die Todesfälle bestätigte, aber davon sprach, sich "in der unübersichtlichen Situation zunächst einen Überblick verschaffen" zu wollen, wurden erste Berichte von dem Geschehen auf den Straßen und aus den umliegenden Krankenhäusern bekannt.

Der Abtransport der Leichen und Verletzten war offenbar aufgrund einer chaotischen Verkehrssituation stark verzögert, in den Kliniken herrschte Verzweiflung. "Viele der Verletzten waren in einem sehr bedrohlichen Zustand, als sie kamen" , berichtete Krankenschwester Olinge Prudence aus der Messassi-Klinik der Nachrichtenagentur AFP. "Wir müssen irgendwie sehen, dass wir sie in Speziel-Kliniken verlegen können" , so die Krankenschwester.

Bereits im Lauf der vergangenen Woche war es im von Fußball-Touristen derzeit vollgestopften Yaoundé zu einer Tragödie gekommen, als es in einem Nachtklub eine Explosion mit 14 Todesopfern gegeben hatte.

Stadioneingänge unzureichend konstruiert?

Ins 60.000 Zuschauer fassende Olembe-Stadion waren am Montag wegen der Corona-Pandemie nur 48.000 Zuschauer zugelassen worden. Und selbst für diese Menge seien die Stadioneingänge nicht ausreichend groß konstruiert, berichtete laut des britischen "Guardian" ein Insider, der namentlich allerdings nicht genannt werden wollte.

Fehlende Sicherheitsstandards sind in afrikanischen Stadien keine Seltenheit, vor Arenen ist es bereits häufiger zu Massenpaniken mit Todesfällen gekommen. Im Olembe-Stadion in Yaoundé, das extra für den Afrika-Cup 2022 neu gebaut wurde, sollen am kommenden Sonntag zwei Viertelfinalspiele ausgetragen werden. Das Organisationskomitee will sich noch am Dienstag mit Vertretern des afrikanischen Fußballverbandes CAF zu einer Krisensitzung treffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Spieler wussten nichts von der Tragödie

Trotz der Todesfälle war die Partie zwischen Gastgeber Kamerun und dem großen Außenseiter Komoren ausgetragen worden. Sowohl Reporter und Spieler hatten offenbar nichts mitbekommen von der vorangegangenen Katastrophe.

Gegen das personell arg dezimierte Außenseiterteam, das sogar mit einem Feldspieler im Tor hatte antreten müssen, hatte sich Kamerun lange erstaunlich schwer getan, ehe am Ende ein mühevoller 2:1-Sieg und der Einzug in die nächste Runde feststand. Echte Freude über den Sieg konnte sich angesichts der nach dem Spiel rasch verbreiteten Neuigkeiten allerdings naturgemäß nicht einstellen.

Stand: 25.01.2022, 12:32