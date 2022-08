Geldstrafe für Hannover 96 Wachsender Unmut über DFB-Strafen bei den Klubs Stand: 22.08.2022 18:05 Uhr

Hannover 96 ist vom DFB-Sportgericht wegen eines Fehlverhaltens einiger Fans mit einer Geldstrafe belegt worden. Hannover kritisiert die Strafe als zu hoch - Unmut gibt es bei mehreren Klubs.

Von Chaled Nahar

Hannover 96 räumte ein, dass Fans des Klubs im Spiel beim 1. FC Magdeburg an Auseinandersetzungen mit gegnerischen Fans beteiligt waren und Pyrotechnik eingesetzt hatten. 96 distanzierte sich von dem Verhalten, kritisierte aber das Bestrafungssystem des DFB. 120.000 Euro soll der Zweitligist nach eigenen Angaben zahlen.

Man sehe die Bestrafung durch den DFB kritisch, hieß es in einer Mitteilung des Klubs. "Diese Vorgehensweise ist nicht länger zu vertreten. Hannover 96 wird hierbei aktiv den Austausch mit anderen Klubs suchen. Erste Gespräche wurden bereits initiiert."

Auch Köln wollte Strafe nicht akzeptieren

Ähnlich hatte sich der Bundesligist 1. FC Köln geäußerrt. Köln sollte nach dem Platzsturm durch FC-Fans im letzten Heimspiel 2021/22 gegen den VfL Wolfsburg sowie dem Einsatz von Pyrotechnik in mehreren Spielen der Schlussphase der Saison zusammengerechnet 231.200 Euro bezahlen. Der Klub akzeptierte das Urteil Anfang Juli nicht. Das Strafmaß sei zu hoch und das Vorgehen nicht zielführend, kritisierte Kölns Geschäftsführer Christian Keller.

Kölns Klub-Präsident Werner Wolf sagte: "Wir setzen eine Praxis fort, von der bekannt ist, dass sie keine positiven Effekte auf die bestehenden Herausforderungen hat. Zielführender wäre eine reflektierte Auseinandersetzung zwischen Fans, Verantwortlichen, Verband und Vereinen. Wir sehen die Chance, jetzt erneut diese Debatten anzustoßen." Mehrere Klubs, beispielsweise Werder Bremen, der VfB Stuttgart und auch Schalke 04 erhoben zuletzt Einspruch gegen vom DFB-Sportgericht verhängte Geldstrafen.

Jena klagte gegen die DFB-Strafen - und verlor zunächst

Regionalligst Carl Zeiss Jena ging so weit wie kein anderer Klub bisher und klagte gegen die Strafen des DFB. Jena argumentierte, dass der Klub für etwas bestraft werde, wofür er nichts könne. Der Klub unternehme "alles" in seiner Macht stehende, um Vorfälle zu verhindern, erklärte damals Geschäftsführer Chris Förster.

Der Bundesgerichtshof entschied im November 2021 aber, dass die Strafen zulässig seien, weil sie keine Strafen seien - stattdessen gehe es um "präventive Maßnahmen, um den künftigen ordnungsgemäßen Spielbetrieb zu sichern". Carl Zeiss Jena kündigte eine Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe an.

DFB wollte mit Strafenkatalog Klarheit schaffen

Beim DFB ermittelt der Kontrollausschuss bei Vergehen, das Sportgericht urteilt. Immer wieder gab es den Vorwurf, dass die Urteile in ihrer Form und Höhe willkürlich seien. Ein 2018 veröffentlichter Strafenkatalog ("Strafzumessungsleitfaden") soll genau aufzeigen, was bei welchem Vergehen droht. Seitdem werden beispielsweise pro pyrotechnischem Gegenstand in der Bundesliga 1.000 Euro fällig, in der 2. Bundesliga 600 Euro. Mehrere weitere Vergehen sind je nach Spielklasse mit der genauen Höhe einer Geldstrafe benannt, Strafmilderungen kommen bei einer erfolgreichen Ermittlung der Verantwortlichen zum Tragen, auch nachträglich.

"Transparenz führt zu Akzeptanz" , sagte der damalige 1. Vizepräsident des DFB, Rainer Koch. Mit dem veröffentlichten Strafenkatalog und der "täterorientierten Sanktionierung" stellte der DFB die von Fan-Organisationen immer wieder kritisierten Kollektivstrafen wie Geisterspiele und Blocksperren als "letztes Mittel" dar. Kollektivstrafen sind seitdem fast kein Thema mehr - vor allem durch die Einzelzählung der pyrotechnischen Gegenstände gab es zuletzt aber immer wieder besonders hohe Geldstrafen.

Dresden akzeptierte eine Geldstrafe von 300.000 Euro

So musste Dynamo Dresden nach den Ausschreitungen im Relegationsrückspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern 300.000 Euro Strafe zahlen, was nach einem Abstieg in die 3. Liga ein erheblicher Betrag ist. Dresden beklagte sich allerdings nicht und akzeptierte die Strafe. "Es muss ein Umdenken stattfinden" , sagte Dresdens Geschäftsführer Jürgen Wehlend.