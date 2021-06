Ukraine - Österreich 0:1

Taktik-Kniff beschert Österreich die Achtelfinal-Premiere

Von Mark Weidenfeller

Österreich steht zum ersten Mal im Achtelfinale einer Europameisterschaft. Die Mannschaft von Nationaltrainer Franco Foda setzte sich im Finale der Gruppe C am Montag mit 1:0 (1:0) gegen die Ukraine durch und sprang damit auf Platz zwei. Nach der mit Abstand besten Turnierleistung sollten die Österreicher im weiteren Verlauf der EURO 2020 aber an ihrer Chancenverwertung arbeiten.