Die 1.300 Einwohner im dänischen Dorf Ostervra platzen aktuell vor Stolz. Der örtliche Bäcker verkauft Kuchen mit der Rückennummer fünf, das dortige Bekleidungsgeschäft kann sich vor Bestellungen der schon längst ausverkauften Trikots von Atalanta Bergamo kaum retten. Und wenn die dänische Nationalmannschaft bei der EM auf dem Platz steht, fiebern sie alle besonders mit dem Mann mit der Nummer fünf mit, der bei Atalanta Bergamo unter Vertrag steht: Joakim Maehle.

Der schönste Assist dieser EM?

Bei der EURO ist er einer der größten Überraschungen. Und seit dem Viertelfinale gegen Tschechien (2:1) dürfte er sogar seinen Platz in den Rückblicken sicher haben. Seine Außenristflanke auf Kasper Dolberg zum 2:0 hat große Chancen, im Nachhinein als beste Torvorlage in Erinnerung zu bleiben. Dabei hätte Maehle, wenn es nach den Kritikern in Dänemark gegangen wäre, gar nicht die Möglichkeit dazu gehabt.

"Es gab viele, die geschrieben haben, dass wir auf der linken Seite einen Linksfuß haben müsste. Jetzt hat es bei mir aber mit dem rechten Fuß sehr gut funktioniert - da hatte ich schon auch etwas zu beweisen", sagte Maehle mit einem Augenzwinkern nach seiner Außenristvorlage.

Auf der falschen Seite zum Topscorer

Auch bei seinem Verein Atalanta Bergamo wäre eine solche Aktion wohl kaum möglich. Dort ist für Maehle kein Platz auf der linken Seite. Weil Robin Gosens dort der Platzhirsch ist, spielt der 24-Jährige im rechten Mittelfeld. Im dänischen Team besetzt er dagegen die andere Seite. Im ersten Spiel gegen Finnland (0:1), das vom Zusammenbruch Christian Eriksens überschattet wurde, spielte er noch Linksverteidiger in der Viererkette. Im weiteren Turnierverlauf stellte Dänemark auf eine Dreierkette um, und Maehle rückte vor ins linke Mittelfeld - ein Glücksgriff.

Sowohl gegen Russland (4:1) als auch im Achtelfinale gegen Wales (4:0) traf er selbst, nun der äußerst sehenswerte Assist. Mit seinen drei Torbeteiligungen ist er gemeinsam mit Dolberg und Pierre-Emile Höjbjerg der Topscorer der dänischen Nationalmannschaft im Turnier. Nachdem Maehle wie Gosens bisher nahezu unter dem Radar flog, spielt er sich bei der EM ins Rampenlicht.

Seine Stärken: Tempo, Technik, Mut

Gerade der Tag des Wales-Spiels war ein ganz besonderer für Maehle. Am 26. Juni 2019 starb sein Großvater Keld Pedersen, der im Jugendverein des heutigen dänischen Nationalspieler, Ostervra IF , eine Legende ist. Dort spielte auch Joakim Maehle, ehe er im Alter von zwölf Jahren in das Nachwuchsleistungszentrum von Aalborg FK wechselte.

Mit seiner Kombination aus Schnelligkeit und guter Technik war der Flügelspieler schon immer einer, der auf dem Feld auffiel. Und heute kommt seine enorm offensive und mutige Spielweise, die ihm vor allem in Bergamo, dem wohl angriffsfreudigsten Team der italienischen Serie A, eingetrichtert wurde, seiner Nationalmannschaft zugute.

"Er repräsentiert den dänischen Charakter"