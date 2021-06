Portugals Fußballverband FPF bestätigte den Positivtest am Sonntag (13.06.2021). Dem 27 Jahre alten Verteidiger, der bei Manchester City unter Vertrag steht, gehe es soweit gut und er habe sich in Budapest in Isolation begeben, teilte der portugiesische Fußballverband mit.

Coronafall bei Portugal - Dalot rückt für Cancelo nach

Für Cancelo rücke U21-Nationalspieler Diogo Dalot vom AC Mailand nach. Vier Tage nach dem Spiel gegen Ungarn am kommenden Dienstag bestreitet die "Selecao" um Anführer Cristiano Ronaldo das zweite Gruppenspiel am Samstag (18.00 Uhr) in München gegen Deutschland.

Spekulationen nach Test gegen Spanien

Unmittelbar vor dem Start des Turniers hatte es bereits Spekulationen um eine drohende coronabedingte Quarantäne bei den Portugiesen gegeben. Nach einem positiven Corona-Fall bei Sergio Busquets, der mit Spanien zuvor ein Testspiel gegen Portugal bestritten hatten, hatten spanische Medien vermeldet, dass die Portugiesen unter Team-Quarantäne gestellt werden sollten.

Dies wurde von Portugals Verband umgehend dementiert, das komplette Team sei im Anschluss nochmals negativ getestet worden, teilte der Verband mit. Mit Goncalo Guedes hatte es allerdings Ende Mai einen Positivfall im portugiesischen Team gegeben.

red/sid/dpa | Stand: 13.06.2021, 11:30