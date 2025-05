Serie A Neapel und Inter Mailand: Knappes Rennen um die Meisterschaft Stand: 15.05.2025 07:31 Uhr

Neapel und Inter Mailand liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die italienische Meisterschaft. Wer beim Blick auf Restprogramm und Formkurve die Nase vorn hat.

Von Oliver Wichmann

Das Meisterschaftsrennen in der Serie A ist neben der niederländischen Eredivisie (ein Punkt zwischen Ajax und PSV Eindhoven) das spannendste der europäischen Top-Ligen. Weil Tabellenführer Neapel am Sonntag gegen die CFC Genua (2:2) patzte und Inter Mailand zuvor 2:0 gegen den FC Turin gewann, steht die SSC zwei Spieltage vor Schluss nur einen Punkt vor den Mailändern. Vieles deutet auf ein Foto-Finish an den letzten beiden Spieltagen hin.

Konnte bis Anfang der Rückrunde Atalanta Bergamo im Meisterschaftsrennen noch ein Wörtchen mitreden, liefern sich Neapel und Inter Mailand seit Ende Januar ein Duell um den "Scudetto", wie die Italienische Meisterschaft auch genannt wird. Vom 19. bis zum 26. Spieltag führte Napoli die Tabelle an, im Anschluss eroberte Inter Mailand die Spitze. Seit zwei Spielen hat nun die SSC wieder die Nase vorn.

Formkurve in der Serie A: Neapel hat die Nase leicht vorn

Beim Blick auf die Liga spricht die Form leicht für Neapel: In den vergangenen fünf Spielen holte die SSC vier Siege und spielte nur einmal unentschieden. Inter Mailand gewann dreimal, patzte aber zwischenzeitlich gegen Bologna (0:1) und die Roma (0:1).

Romelu Lukaku hat in Neapel wieder zu alter Stärke zurückgefunden.

Die Niederlage gegen Bologna folgte nur vier Tage nach dem 2:2 gegen den FC Bayern München in der Champions League. Neapel hingegen hat in dieser Saison an keinem europäischen Wettbewerb teilgenommen und konnte sich neben der Coppa Italia (Achtelfinale) voll auf die Liga konzentrieren.

Wird die Doppelbelastung für Inter Mailand zum Nachteil?

Dass die Doppelbelastung für Inter im Saisonendspurt noch zum Nachteil wird, scheint eher unwahrscheinlich. Zuletzt gelang Inter nach den beiden Spektakel-Spielen im Halbfinale gegen Barcelona der Spagat zwischen Liga und Königsklasse, die "Nerazzurri" gewannen jeweils die beiden Duelle gegen Hellas Verona und den FC Turin.

Beim Blick auf das Restprogramm könnte es für die SSC Neapel etwas einfacher werden. Das Team von Trainer Antonio Conte spielt noch auswärts gegen Aufsteiger Parma Calcio, der mit vier Punkten Abstand auf Platz 18 noch nicht endgültig vor dem Abstieg gerettet ist. Im letzten Saisonspiel geht es zuhause gegen Cagliari Calcio, für das es mit derzeit fünf Punkten Vorsprung und einem um zehn Tore besseren Torverhältnis auf die Abstiegsränge um nichts mehr gehen dürfte.

Inter Mailand hingegen spielt noch zuhause gegen Lazio Rom, das derzeit auf Platz fünf steht. Lazio kämpft noch um den letzten Champions-League-Platz sowie um Europa- und Conference League. Am letzten Spieltag treffen die Mailänder auf Liga-Neuling Como, für den es im gesicherten Mittelfeld auf Platz zehn um nichts mehr geht.

Liga-Endspurt in der Serie A: Auf welche Spieler kommt es an?

Bei Neapel wird es im Saisonendspurt vor allen Dingen auf Torjäger Romelu Lukaku, der mit bislang 13 Toren und zehn Vorlagen unter Trainer Antonio Conte wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat, und seinen Sturmpartner Giacomo Raspadori ankommen.

Auch Scott McTominay spielt eine überragende Saison in Neapel, mit zwölf Toren und vier Assists hatte er maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Saison. Beeindruckend ist, wie Napoli den Abgang von Khvicha Kvaratskhelia (fünf Tore) verkraftet hat, der im Winter zu Paris Saint-Germain gewechselt ist.

Marcus Thuram spielt seine bislang stärkste Saison in der Serie A.

Bei Inter Mailand wird Simone Inzaghi seinem Sturmduo aus Marcus Thuram (14 Tore) und Lautaro Martinez (13 Tore) vertrauen. Dass die Stürmer bei den Mailändern so gefährlich sind, liegt nicht zuletzt auch an Federico Dimarco, der als Außenverteidiger bereits starke neun Tore aufgelegt hat. Auch mit Hakan Calhanoglu ist in wichtigen Spielen immer zu rechnen.

Sollte sich das Meisterrennen dramatisch zuspitzen, wartet ein spannendes Szenario: Wenn beide Teams am letzten Spieltag punktgleich sind, dann entscheidet nicht das Torverhältnis und auch nicht der direkte Vergleich. 2022 wurde eine alte Regel reaktiviert, nach der der Meister bei Punktgleichheit durch ein Entscheidungsspiel ermittelt wird. Zum bisher letzten Mal ist die Meisterschaft im Jahr 1964 nach dieser Regel entschieden worden.