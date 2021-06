Neun Eigentore - wie das passieren konnte

Geht es so weiter? Durchaus möglich

Das Niveau werde in der K.o.-Phase zwar steigen, dennoch könnte es weiter zu Eigentoren kommen, die nach dem genannten taktischen Muster zustande kommen, sagt Escher. "Die Nationalmannschaften setzen einen Trend um, der sich zuletzt auch im Klubfußball zeigte."

In der Bundesliga hätten einige Mannschaften in der abgelaufenen Saison auf diese Form der Spielverlagerung gesetzt, so Escher. "Vor allem Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt sind häufig so aufgetreten." Der Trend könnte sich also auch in der Bundesliga fortsetzen.

Stand: 29.06.2021, 11:02