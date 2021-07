Die Regenbogenfarben haben auch im EM -Viertelfinale in Baku Aufsehen erregt, obwohl sie gar nicht großflächig zu sehen waren. Vor dem Anpfiff des Spiels Dänemark gegen Tschechien am Samstag (03.07.2021) war auf Fotos zu sehen, wie zwei Ordner heftig mit dänischen Fans diskutierten. Diese hatten eine kleine regenbogenfarbene Flagge mit ins Olympiastadion gebracht. Die Fahne war kurz drauf verschwunden.

