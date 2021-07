Mancini gegen Enrique - Magier gegen Dickkopf

Nur einem von ihnen kann der ganz große Coup bei dieser EURO gelingen: Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini oder Spaniens Chefcoach Luis Enrique. Am Dienstag (06.07.2021) treffen sie sich im EM -Halbfinale im Londoner Wembley-Stadion. EIn Stück Geschichte haben aber bereits beide bei dieser Europameisterschaft geschrieben. "Viele Aspekte verbinden die beiden Nationalmannschaften: Sowohl Mancini als auch Enrique haben die Mannschaften in die Hand genommen und sie neu gegründet" , befand etwa der "Corriere dello Sport".

Mancini, der Magier

Italiens Trainer Roberto Mancini

Mancini wird derzeit nicht nur im eigenen Land gefeiert, sondern in ganz Europa. Der 56-Jährige hat nämlich viel mehr erreicht, als die Squadra Azzura "nur" ins Halbfinale der EURO zu bringen. Er hat den italienischen Fußball an sich neu erfunden, die "Nazionale" weggeführt vom zuweilen sehr erfolgreichen, aber Fußball-Ästheten wenig begeisternden Ergebnisfußball. Nicht von ungefähr hat ihm die internationale Presse den Spitznamen "Magier" verpasst.

Vollkommen ungewohnt offensiv

Nach der verpassten WM 2018 hat Mancini das Team vollkommen runderneuert. Natürlich setzt auch er auf eine solide Verteidigung, doch den berüchtigten Catenaccio hat er ad acta gelegt. Vielmehr noch, seine Mannschaft begeistert mit ungewohntem Offensivfußball, verwaltet keinen Vorsprung, sondern will sofort den nächsten Treffer nachlegen. Mancini ist ein Fan des offensiven 4-3-3-Systems.

Dieser Livestream ist ab dem 06.07.2021 20.15 Uhr abrufbar















Livestream - Italien gegen Spanien im Halbfinale der Euro, Di. ab 20.15 Uhr. Sportschau. . 04:00:00 Std. . Verfügbar bis 07.07.2021. Das Erste.

Ein verschworener Haufen

Darüber hinaus hat es Mancini geschafft, eine verschworene Einheit aus seinen Spielern zu formen. Die Stärke seiner Mannschaft ist auch, stets als Kollektiv aufzutreten. Szenen wie die spektakuläre Rettungstat des überragenden Leonardo Spinazzola, der im Viertelfinale gegen Belgien (2:1) erst auf der Linie geklärt und dafür von seinen Mitspielern überschwänglich geherzt wurde, veranschaulichen dies nachdrücklich.

Lob von Lippi

Dass Mancinis Spieler gelungene Abwehraktionen wie Tore feiern, verweist ebenfalls auf einen besonderen Teamgeist. Das ist auch Marcello Lippi, dem Weltmeister-Trainer von 2006, nicht entgangen: "Keiner fühlt sich als Superstar, der besser ist als die anderen" , sagt er über den Zusammenhalt der aktuellen Mannschaft. Und "die Moral, die Lust, ein Teil des Teams zu sein, in dem alle ihre Qualitäten in den Dienst der Mannschaft stellen" , erinnerten ihn an die Binnenstruktur seiner Weltmeister-Mannschaft.

Auf der Jagd auch nach dem Weltrekord

Italien gewann die vergangenen 13 Länderspiele in Folge und ist seit 32 Länderspielen ungeschlagen (27 Siege, fünf Remis) - beides Rekorde für den italienischen Verband. Nun jagen die Italiener den von Spanien und Brasilien gehaltenen Weltrekord von 35 Länderspielen in Folge ohne Niederlage. Die Spanier haben es selbst in der Hand, den Verfolger aus Italien in die Schranken zu verweisen.

Erst beißende Kritik am Dickkopf

Spaniens Tainer Luis Enrique

Noch nicht ganz so hell wie Mancinis strahlt Luis Enriques Stern, doch er ist auf einem guten Weg und hat die Selección seit 2019 auf hohem Niveau international stabilisiert. Nach zwei Vorrundenspielen ohne Sieg sah er sich allerdings schon beißender Kritik ausgesetzt. Die heimische Presse haute ihm nicht nur um die Ohren, dass er nicht einen Spieler von Real Madrid für die EM nominiert habe.

Enrique zieht sein Ding durch

Kritisiert wurde auch, dass seine Mannschaft mental nicht allzu belastbar sei, ebenso, dass er in Àlvaro Morata den falschen Stürmer und in Unai Simón den falschen Torhüter aufgestellt habe. Doch Enrique, der ebenso scharfzüngig wie dickköpfig sein kann, zog sein Ding durch.

Sein Plan ging auf, wenn auch mit ein bisschen Glück: Nach zwei Spielen mit je fünf Treffern gelang zuletzt der Sieg im Elfmeter-Krimi gegen die Schweiz - auch weil im Tor einer stand, an dem Dickkopf Enrique festgehalten hatte.