Achtelfinale - Jetzt schlägt die Stunde des deutschen Scouting-Teams

Nicht wenige Experten erwarten, dass England für den Klassiker im EM -Achtelfinale im Londoner Wembley-Stadion am Dienstag (29.06.2021) auf drei Abwehrspieler umstellt. Diesmal wollen sich die deutschen Spielanalysten um Chefscout Thomas Schneider davon nicht mehr überrumpeln lassen. So wie im März 2017, beim Länderspiel in Dortmund.

Schneider: "Erwartet hatten wir sie anders"

Damals wurden das deutsche Scoutingteam von den "Three Lions" überrascht. Englands Nationaltrainer Gareth Southgate ließ seine Auswahl plötzlich mit Dreierkette spielen. "Im Vorfeld hatten wir das zwar thematisiert" , sagte Chefscout Schneider rückblickend, schließlich habe Southgate das englische Spiel "grundlegend verändert" . Doch Schneider gab auch zu: "Erwartet hatten wir sie anders."

Scouting-Abteilung von entscheidender Bedeutung