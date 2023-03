Serie A Inter nutzt Patzer vom AC Mailand Stand: 05.03.2023 20:09 Uhr

Inter Mailand hat im Kampf um die Champions-League-Plätze in der Serie A einen wichtigen Sieg gefeiert. Der Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan (29.) und der argentinische Weltmeister Lautaro Martinez (53.) führten die Mannschaft um Nationalspieler Robin Gosens zu einem 2:0 (1:0) gegen US Lecce. Mit 50 Punkten zog Inter wieder am Konkurrenten Lazio Rom vorbei auf den zweiten Tabellenplatz.

Der italienische Meister AC Mailand hatte bereits am Samstag (04.03.2023) einen Rückschlag erlitten. Das Team um Superstar Zlatan Ibrahimovic verlor nach zuvor drei Siegen beim AC Florenz 1:2 (0:0) und bleibt mit 47 Punkten vorerst Tabellenvierter.

Der langjährige Stuttgarter Stürmer Nicolas Gonzalez brachte die mutig auftretende Fiorentina per Foulelfmeter in Führung (49.), der frühere Frankfurter Luka Jovic (87.) sorgte sechs Minuten nach seiner Einwechslung für die Vorentscheidung. Der Anschlusstreffer durch Vize-Weltmeister Theo Hernandez (90.+5) kam aus Milan-Sicht zu spät. Ibrahimovic wurde in der 66. Minute eingewechselt und griff nicht mehr entscheidend in die Partie ein.

Überflieger SSC Neapel unterliegt gegen Lazio

Lazio hatte am Freitag (03.03.2023) Tabellenführer SSC Neapel mit 1:0 (0:0) bezwungen. Es war der erste Punktverlust in der Liga seit dem 0:1 bei Inter Mailand am 4. Januar - die folgenden acht Spiele hatte Neapel gewonnen. Matias Vecino traf zum Sieg für Lazio (67.).

Dennoch liegt der Spitzenreiter klar auf Titelkurs: Neapel hat 21 der nun 25 Spiele gewonnen, dazu kommen zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Inter Mailand, in der Tabelle Zweiter, könnte mit einem Sieg am Sonntag (18 Uhr) gegen US Lecce den Rückstand auf 14 Punkte verkürzen. Neapel wartet seit 33 Jahren auf seinen dritten Scudetto.

Neapel mit 2:0-Vorsprung gegen Frankfurt in der Champions League

In der Champions League ist Neapel derzeit Gegner von Eintracht Frankfurt. Im Hinspiel in Frankfurt hat Neapel ein 2:0 vorgelegt. Die Eintracht steht somit im Rückspiel am 15. März in Italien vor einer schwierigen Aufgabe.