Liveblog vom DFB-Bundestag - Wer wird Präsident?

Willkommen aus Bonn vom DFB-Bundestag!

In einem Liveblog berichtet die Sportschau heute multimedial vom Bundestag des DFB in Bonn. Ergebnisse der Wahlen, Interviews mit Protagonist:innen, Einschätzungen von Expert:innen, Analysen und Hintergründe gibt es an dieser Stelle den ganzen Freitag über.

Als Vorbereitung ein Beitrag des WDR-Magazins "Sport inside", in dem aufgezeigt wird, wieso der wieder mal viel beschworene Neuanfang schwierig wird.

Wissenswertes zum Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes

Zeit und Ort: Bundestage des Deutschen Fußball-Bundes treten in der Regel im Herbst zusammen. So war es auch dieses Mal geplant. Nach dem Rücktritt von Präsident Fritz Keller entschied der DFB jedoch, den 44. Ordentlichen Bundestag "mit Blick auf die personelle Konstellation an der Spitze" von Oktober 2022 auf den 11. März vorzuziehen.

Geplant war ursprünglich, die Veranstaltung am Sitz des Verbandes in Frankfurt am Main durchzuführen. Aufgrund der Coronapandemie wurde sie jedoch in das World Conference Center nach Bonn verlegt.

Die offizielle Tagesordnung enthält keinen Zeitplan. Geplant ist, dass die Delegierten am Freitag gegen 9.30 Uhr beginnen.

Was steht an? Wichtigster Punkt ist die Neuwahl des Präsidenten, es wird erst der 14. in der Geschichte des 122 Jahre alten Verbandes sein. Mit Bernd Neuendorf und Peter Peters stehen erstmals zwei Kandidaten zur Wahl. Anders als bei vorherigen Bundestagen wird also kein Kandidat abgesegnet, auf den sich vorher verständigt worden war.

Die Satzung schreibt bei mindestens zwei Kandidaten eine geheime Abstimmung vor. Maximal 262 Delegierte werden darüber bestimmen, ob der 60 Jahre alte Neuendorf oder sein ein Jahr jüngerer Widersacher Peters neuer Präsident wird.

Neuendorf, Präsident des Fußballverbandes Mittelrhein, ist der Kandidat des Amateurlagers und daher Favorit gegen Peters, den ehemaligen Finanzvorstand des FC Schalke 04. Die Stimmverteilung unter den Delegierten zeigt ein deutliches Übergewicht des Amateurlagers.

Welche Personalie ist noch spannend? Vor allem die von Rainer Koch. Der Multifunktionär sitzt seit 2007 im Präsidium des DFB und gilt als mächtiger Strippenzieher. Die ehemaligen Präsidenten Fritz Keller und Reinhard Grindel warfen ihm in Gesprächen mit der Sportschau und dem WDR-Magazin "Sport inside" vor, maßgeblich zu ihren Rücktritten beigetragen zu haben. Koch wies die Vorwürfe zurück.

Dem Aufruf Grindels und Kellers an die Delegierten, das "System Koch" zu beenden, schloss sich mit Theo Zwanziger ein dritter ehemaliger Präsident an.

Formell zieht sich der 63 Jahre alte Jurist Koch zurück, denn er kandidiert nicht mehr für das Amt eines 1. Vizepräsidenten. Einer der nachrangigen Vizepräsidenten will er jedoch bleiben. Bei der Wahl dazu könnte es zu einer Kampfabstimmung mit Silke Sinning kommen, die zum "Team Peters" gehört.

Und sonst? Abgestimmt wird auf dem Bundestag über diese Anträge. Manche dürften schnell durchgewunken sein, andere Diskussionen hervorrufen. So traten nach Informationen der Sportschau kurz vor dem Bundestag drei Ethik-Beisitzer zurück, weil sie aufgrund des Antrags 41 eine unabhängige Arbeit der Ethikkommission gefährdet sahen.