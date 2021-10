Krawalle erschüttern Frankreichs Ligue 1

Erstaunlich sei, so der Journalist, dass es auch in Stadien zu Vorfällen gekommen sei, in denen das nicht vermutet worden wäre, etwa in Angers.

Zu lasche Strafen?

Dass es wiederholt zu Ausschreitungen kam, führt Fioux auf die wenig abschreckende Wirkung von Strafen zurück: "Die Fans haben gesehen, dass es möglich ist, den Platz fast ohne Folgen zu stürmen."

Szene aus dem Spiel St. Etienne gegen Nizza

So milde, wie es sich anhört, waren die Strafen allerdings nicht. OGC Nizza, das bislang eine so starke Saison spielt, erhielt zwei Punkte Abzug, wobei ein Punkt auf Bewährung ausgesetzt wurde. Zudem wurden "Geisterspiele" verhängt. Bei der Partie zwischen Nizza und Olympique Marseille war die Situation eskaliert, nachdem Marseilles Spieler Dimitri Payet Flaschen zurück auf die Tribünen geworfen hatte, mit denen er und seine Kollegen attackiert worden waren.

Lange Sperre für einen Fitnesstrainer

Ein Fitnesstrainer von Marseille, der in das anschließende Handgemenge verwickelt war und einen Fan von Nizza schlug, wurde bis zum Ende der Saison gesperrt.

Dennoch, so Fioux, seien die Strafen zu lasch. Er verweist zudem auf die Schwierigkeiten der Behörden, Täter zu identifizieren. Weder von der Liga noch aus der Politik seien bislang konstruktive Vorschläge gekommen, wie das Problem der Ausschreitungen in den Griff zu bekommen sei. "Es kann überall wieder passieren", so Fioux.

Sorgen vor "Le Derby"

Sorgenvoll blickt Frankreich daher auf den Spieltag am Wochenende und vor allem auf "Le Derby". Dabei dürfen die Fans von Olympique Lyon gar nicht anreisen und erst nicht ins Stadion. Die Präfektur Loire erließ ein entsprechendes Dekret.

Das Verbot hat mit der aktuellen Situation nur bedingt zu tun. Es wurde in den vergangenen Jahren schon häufiger ausgesprochen, nachdem es immer wieder zu Auseinandersetzungen gekommen war.

Stand: 01.10.2021, 08:00