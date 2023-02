Rückschlag im Duell mit Barcelona Mallorca verpasst Real Madrid Dämpfer Stand: 05.02.2023 16:15 Uhr

Vor der Abreise zur Fußball-Klub-WM hat Real Madrid in der heimischen La Liga bei RCD Mallorca eine empfindliche Niederlage kassiert.

Die "Königlichen" unterlagen am Sonntag (05.02.2023) auf der Balearen-Insel durch ein Eigentor von Nacho (13.) mit 0:1 (0:1). Zudem scheiterte Marco Asensio in der zweiten Halbzeit mit Elfmeter für die Gäste an RCD-Torwart Predrag Rajkovic (60.).

Dabei bleibt Real zum Start der Rückrunde mit 45 Punkten Zweiter. Spitzenreiter und Dauerrivale FC Barcelona könnte aber mit einem Erfolg am Abend gegen den FC Sevilla den Vorsprung auf acht Punkte ausbauen.

Atletico nur mit einem Remis

Bereits am Samstag hatte Ateltico Madrid Punkte liegen lassen. Gegen den FC Getafe kam der Tabellenvierte nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Die Atletico-Führung durch Angel Correa (60.) glichen die Gäste in der Schlussphase durch Enes Ünal (83.) noch aus.

Villarreal verliert beim Schlusslicht

Auch für Betis Sevilla und den FC Villarreal gab es im Kampf um die Top-Plätze einen Rückschlag. Betis unterlag Celta Vigo zu Hause mit 3:4 (2:2) und verlor zudem Luiz Felipe in der hektischen Nachspielzeit mit einer Roten Karte.

Mit einem Sieg hätte Betis (6., 31 Punkte) genauso wie Villarreal (5., 31 Punkte) den Rückstand auf Platz vier auf einen Zähler verkürzen können. Das "Gelbe U-Boot" unterlag überraschend bei Schlusslicht FC Elche mit 1:3. Pere Milla (3., 45.+3, 52.) schoss mit einem Dreierpack den ersten Saisonsieg für den Außenseiter heraus. Gerard Moreno (22.) war der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen.