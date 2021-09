"Nicht-Transfers" mit fadem Beigeschmack

Natürlich gab es auch wieder Verhandlungen, die überraschend doch noch scheiterten. In Frankfurt haben sie damit so ihre Erfahrungen gemacht in diesem Sommer. Dass Amin Younes nach seiner kurzen, aber durchaus vielversprechenden Zeit samt Nationalelf-Comeback bei Eintracht Frankfurt unbedingt zu Al Shabab in Saudi-Arabien wechseln wollte, dürfte für viele Fans unverständlich gewesen sein. Am Ende, als sie sich in Frankfurt mit dem Weggang arrangiert hatten, wollte Younes dann doch nicht mehr. Er blieb in Frankfurt.

Und dann war da noch Filip Kostic, vielleicht Frankfurts bester Fußballer. Kostic suchte nach einer neuen Herausforderung, die Lazio Rom ihm bieten wollte. Bei der Eintracht waren sie nicht so begeistert, und das traf kurz darauf auch auf Kostic zu. Er streikte, wollte den Transfer erzwingen – und dürfte in den nächsten Tagen einigermaßen kleinlaut ins Training zurückkehren. Zwischen Frankfurt und Rom kam es zu keiner Einigung.

Zuvor hatten die Frankfurter einige Jahre ihren Spaß an Kostic gehabt. Seine Flankenläufe sind in der Bundesliga gefürchtet, bei allen, die es mit der Eintracht halten, aber überaus beliebt. Kostic hat über Jahre Top-Leistungen gebracht – vielleicht verzeihen ihm die Fans vor diesem Hintergrund.

Friedl verweigert Einsatz - und muss doch bleiben

Bremens Marco Friedl hat einen solchen Status noch nicht erreicht. Friedl, 23, und einst in der Jugend der Bayern ausgebildet, gilt als talentierter Verteidiger. Doch mit Werder Bremen war er in der vergangenen Saison abgestiegen – und hatte dabei nicht immer eine glückliche Figur gemacht. Auf die zweite Liga mit Werder hatte er offenbar trotzdem nur wenig Lust. Kürzlich boykottierte Friedl das Spiel gegen Hansa Rostock. Er erachte sich für "nicht spielfähig", hatte Friedl den Bremern offenbar mitgeteilt. Blöd nur, dass Werder sich einem Transfer verweigerte.

Und weil sowas in der Öffentlichkeit eher keinen so guten Eindruck macht, verschickte Bremen nun eine Mitteilung. Auch Friedl kommt darin zu Wort. Er habe sich in einem "Dilemma befunden", sagte er. "Es war aber niemals meine Absicht, der Mannschaft und dem Verein zu schaden oder die Fans zu enttäuschen."

Mbappé als Vorbild

Motivationsprobleme hat zumindest Kylian Mbappé offenbar nicht. Zwar hatte man lesen können, er sei einem Wechsel zu Real Madrid nicht abgeneigt gewesen, doch zumindest in den kommenden Monaten bleibt er Spieler von Paris. Am vergangenen Samstag hat PSG in der Liga gegen Stade Rennes gespielt, beide Tore zum 2:0-Erfolg erzielte Mbappé.

Stand: 01.09.2021, 13:51